Polizei nimmt aggressives Duo in Gewahrsam

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zeugen haben am Sonntag gegen 19.30 Uhr in Fürstenwalde bemerkt, wie ein Mann und eine Frau mit einem noch Unbekannten in Streit gerieten. Dieser wurde lautstark ausgetragen, bis der unbekannte Mann in einen Bus stieg.

Nun wollte auch das Duo einsteigen. Der Busfahrer verweigerte ihnen die Mitfahrt, da beide sich aggressiv verhielten und offensichtlich betrunken waren. Das meldete die Polizeidirektion Ost am Montag.

Es folgte daraufhin ein Wortgefecht. Erst als ein Sicherheitsmitarbeiter die Polizei benachrichtigte, konnte der Bus ohne die beiden abfahren. Trotzdem beruhigten sie sich nicht und warfen dem Bus noch Flaschen hinterher. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden.

Auch gegen die eintreffenden Polizisten zeigten sich beide Personen renitent. Sie verweigerten die Herausgabe ihrer Personalien sowie einen Atemalkoholtest und als der Mann dann auch noch tätlich werden wollte, fand er sich auf dem Boden wieder. Selbst danach gab er keine Ruhe, so dass die Polizisten ihn letztlich fixieren mussten.

Wie sich herausstellte, hatte man es mit einem 40-jährigen Kenianer und seiner 29 Jahre alten Begleiterin zu tun, welche ebenfalls aus Kenia stammt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden sie in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Beide mussten eine Blutprobe lassen, die ihnen ein Arzt entnahm. Außerdem wird gegen sie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. In dem Verfahren wird auch geprüft, wie der Streit mit dem weiterhin noch unbekannten dritten Beteiligten entstand.