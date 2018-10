Das Hör(t)buch ist fertig

Volksnah zeigte sich Oberbürgermeister Steffen Scheller und packte beim Verteilen an die Jugendlichen selbst mit an. © Foto:

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Ein ganz besonderes Projekt hat Ende letzter Woche in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken seinen Abschluss gefunden. Die Schüler der Willkommensklasse der Otto-Tschirch-Oberschule stellten das Ergebnis ihrer im Herbst 2017 begonnenen Gemeinschaftsarbeit vor: das Hör(t)buch. Darauf zu erleben sind „Wie der Hase den Löwen überlistete“ aus „Der heilige Wald“ von Michaela Bindernagel“, „Die Bambusprinzessin“ von Vladislav Stanovsky und Jan Vladislav aus „Der zweite Märchenbaum“ und eine Überraschung am Ende der zwei Märchen, die an dieser Stelle nicht verraten sei.

Nachdem sich die 20 Schüler aus fünf Nationen - Syrien, Afghanistan, Weißrussland, Venezuela und Eritrea - für das Lesen üben und die Textbearbeitung immer wieder in der Stadtteilbibliothek in Hohenstücken getroffen hatten, durften sie in ein professionelles Tonstudio fahren. Bei Forensic Music konnten sie ihre Texte einsprechen, die anschließend noch mit Geräuschen und Musik unterlegt wurden - und fertig war das Hör(t)buch. Entstanden ist ein Gemeinschaftswerk, an dem alle Jugendlichen ihren Anteil haben. „Es hat großen Spaß gemacht, auch wenn die Sprache manchmal schwierig war, haben wir durchgezogen und das gemeinsam geschafft“, resümierte Teilnehmerin Milea stolz. Und auch Bibliotheksleiterin Cornelia Stabrodt fand lobende Worte: „Ihr wart voller Ideen, manchmal musste ich Euch sogar ein bisschen bremsen, und habt intensiv an der Umsetzung gearbeitet. Das war wirklich ein ganz besonderes Projekt und beinahe ein Selbstläufer.“

Das Hör(t)buch kann zum Sprache lernen, zuhören, mitsprechen und mitlesen eingesetzt werden und ist für Migranten, Asylanten, Senioren und alle, die sich gern vorlesen lassen, geeignet. Wer selbst wissen will, wie der Hase den Löwen überlistet und was es mit der Bambusprinzessin und der Überraschung auf der CD auf sich hat - dies kann in der Stadteilbibliothek in Hohenstücken im Bürgerhaus ausgeliehen werden.