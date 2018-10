Energy-Drinks gestohlen - Angeklagter kündigt Aussage an

dpa

(dpa) Weil er in Supermärkten mehr als hundert Energy-Drinks gestohlen und Mitarbeiter mit blutigen Einwegspritzen bedroht haben soll, steht ein 29-Jähriger vor dem Berliner Landgericht.

Dem Mann werden zwei Taten zur Last gelegt. Die Anklage lautet auf schweren räuberischen Diebstahl. Der Verteidiger kündigte zu Prozessbeginn am Montag an, dass sich sein Mandant am zweiten Verhandlungstag am Mittwoch zu den Vorwürfen äußern werde.

Der vorbestrafte 29-Jährige soll im Januar 2018 in einem Supermarkt im Stadtteil Friedrichshain zunächst 58 Getränkedosen in eine große Tasche gepackt haben. Als ihn zwei Angestellte ansprachen, habe er eine Spritze mit blutiger Nadel gezückt und gedroht: „Bleibt weg, oder ich steche zu!“ Die Angestellten hätten den 29-Jährigen dennoch überwältigt und der Polizei übergeben.

Sechs Tage später stahl der Angeklagte den Ermittlern zufolge in einem Supermarkt in Berlin-Wedding drei Paletten des Energy-Drinks Red Bull mit insgesamt 72 Dosen. Erneut habe er eine gebrauchte Einwegspritze in der Hand gehalten und Angestellten gedroht, er werde sie mit einer schweren Krankheit infizieren. Bei dieser Tat gelang ihm die Flucht. Seit Februar befindet sich der Mann im Gefängnis. Der Prozess wird am 24. Oktober fortgesetzt.