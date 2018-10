Neureuther: Entscheidung über Sölden-Start erst kurz vorher

dpa-infocom

Sölden (dpa) Felix Neureuther will sich seinen Start beim Weltcup-Saisonauftakt am kommenden Wochenende in Sölden bis kurz vor dem Rennen offen lassen. Nach einem Kreuzbandriss im November 2017 und einer langen Reha plagten den besten deutschen Skirennfahrer zuletzt Rückenbeschwerden.

«Ich werde mich am Donnerstag oder Freitag entscheiden, wenn ein letzter Härtetest ansteht, wenn es nochmal ins Steile geht und längere Läufe gefahren werden», sagte Neureuther dem ZDF in einem Interview. «Einfach nur starten, um zu starten, das will ich nicht. Ich will, wenn ich starte, konkurrenzfähig sein», betonte er.

Die Männer beginnen am Sonntag mit einem Riesenslalom in Sölden die neue Saison. Einen Tag davor sind die Frauen mit der letztjährigen Disziplin-Gesamtsiegerin Viktoria Rebensburg an der Reihe.

Neureuther hatte wegen den Folgen der Knieverletzung, einer hartnäckigen Pollenallergie und nun den Rückenblessuren viele Trainingstage im Sommer verpasst. Er will auf dem Rettenbachgletscher im Ötztal nicht um jeden Preis antreten oder gar die vorderen Plätze attackieren. «Die Trainer haben gesagt, das erste Rennen ist nicht entscheidend für die ganze Saison», berichtete der 34-Jährige. Der Höhepunkt des Winters steigt im Februar 2019 bei der WM in Are.