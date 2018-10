Treckertreffen der Rekorde

Simone Weber

Knoblauch Mehr als 170 Traktoren fuhren am Samstag in großer Parade durch Knoblauch. Anlass war die 16. Auflage des Trecker-Treffens im 140-Einwohner-Dorf. Die ältesten Fahrzeuge stammten aus den 1930er Jahren. Auch Marke „Eigenbau“ war vertreten. Einige Traktoren zogen Kremserwagen mit Feiernden hinter sich her. Da war was los.

Am Trecker-Treffen im Ort, der sich im Milower Land an der Kreis- und Landesgrenze befindet, nimmt ganz Knoblauch Anteil. Und sei es durch zahlreiche Kuchen, die fürs Spektakel frisch gebacken werden. Die Veranstaltung lockt ein Vielfaches mehr an Menschen ins Dorf, als es Einwohner hat. Die Gäste und Teilnehmer kommen gern dort hin. Ganze Vereine wie die Treckerfreunde Havelsee oder die IFA-Treckerfreunde aus Wulkau bei Havelberg (Sachsen-Anhalt) lassen sich das nicht entgehen. „Einige von uns sind schon seit dem zweiten Trecker-Treffen hier dabei“, erzählte Ingo Barnewitz aus Tieckow (Potsdam-Mittelmark), der aber erst zum fünften Mal dabei war. Seinen „Güldner“, Baujahr 1958 hatte Barnewitz im Oktober vorigen Jahres geschenkt bekommen und wieder aufgebaut. Er ging mit 13 PS auf Tour nach Knoblauch. Auf dem 60 Jahre alten Gefährt saßen auch Enkelin Ida und Enkel Felix. Während der Achtjährige das Trecker-Treffen schon kannte, war die siebenjährige Ida zum ersten Mal dabei. Mit sechs Fahrzeugen, unter anderem mit dem wohl bekanntesten DDR-Traktor, dem „Fortschritt ZT 300“, kamen die Wulkauer erstmals nach Knoblauch.

Die jüngsten Teilnehmer an der Parade durchs Dorf, die sogar schon kleine Traktoren, mit Opa auf dem Beifahrersitz, steuerten, waren der achtjährige Gene aus dem zu Kyritz gehörenden Ortsteil Holzhausen auf einem 22-PS-motorisierten „Kubota“, Baujahr 1990, und die zehnjährige Lisa aus Knoblauch mit einem 15-PS-„Fahr“, Baujahr 1955.

Bei der Prämierung der besten Eigenbautraktoren kam Familie Siemon auf den zweiten Platz. Der Dritte ging an Robby Beutner aus Wildenfels. Mit seinem 1972er Eigenbau konnte sich in diesem Jahr Günter Puff aus Fohrde, von Platz 2 im Vorjahr, nun auf das Siegertreppchen verbessern. In der Kategorie „Alter/Schönheit“ verteidigte Bernd Gottschalk aus Plaue mit seinem „Deutz“, Baujahr 1959, den ersten Platz aus dem Vorjahr. Auf Rang 2 kam Lars Danker von den Treckerfreunden Havelsee mit seinem „Mc Cornick“, Baujahr 1936. Noch ein Jahr älter, und damit wieder ältestes Fahrzeug beim Treckertreffen in Knoblauch, der Zweitplatzierte des Vorjahrs, der „Lanz Bulldog“ des Wenzlowers Reiner Kaczmarek, belegte den dritten Platz.

Einige angereiste Oldtimerfreunde nahmen nicht an der Parade teil. Sie stellten ihre Motorräder, Trabants und Wartburgs auf dem Festplatz zur Schau. Die mehr als 50 Quads, die in diesem Jahr nach Knoblauch kamen, tobten sich wieder auf der Ackerpiste, mit kleiner Schanze, aus.

Nach der Parade ging es zum Pulling-Wettkampf über, der auf einer präparierten 100-Meter-Ackerpiste ausgetragen wurde. Daran beteiligen sich traditionell auch Vereine mit teils eigentümlichen Eigenbau-Fahrzeugen, wie die Traktor-Schmiede Senzke oder das Treckerpulling-Team aus Friesack. In vier Kategorien maßen sich die insgesamt rund 30 Teilnehmer bis in die Dunkelheit hinein. Sieger wurde jeweils der Teilnehmer, der den mit jeweils 250 Kilogramm schweren Eisenbahnschwellen beladenen Bremsschlitten am weitesten ziehen konnte.

„Überwältigend!“, so Mirko Paproths auf den Punkt gebrachtes Fazit. „Geschätzt kamen wohl bis zu 3.500 Zuschauer. Auch die Teilnehmerzahl an der Treckerparade mit über 170 Fahrzeugen ist ein neuer Rekord.“ Der Vereinsvorsitzende der Trecker-Freunde aus Knoblauch koordinierte die jährlichen Events. Sein Bruder Mario hatte einst die Idee dazu.