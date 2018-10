Rücker bleibt am Drücker

Simone Weber

Rathenow Auch in den kommenden drei Jahren soll Manfred Rücker mit seiner Event-Management-Agentur das Rathenower Stadtfest im Auftrag der Stadt organisieren. Darauf verständigten sich die Mitglieder des letzten Kultur- und des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung nach zuvor langwierigen und kontroversen Diskussionen.

Zur Erinnerung: Die Stadt hatte ihr Fest ab 2016 in private Hände gelegt, in die von Manfred Rücker. Der Vertrag hatte sozusagen eine Laufzeit von drei Jahren. Nun war das Fest für die Jahre 2019-2021 ausgeschrieben worden. Es gab nur zwei Bewerber, die verwaltungsintern mittels Punktesystem bewertet wurden. Bereits Ende August folgte der Kulturausschuss mit deutlicher Mehrheit dem Vorschlag des Bürgermeisters, die Ausrichtung des Stadtfestes nicht an den Bewerber mit den meisten Punkten, Rückers Firma, zu vergeben, sondern an die Berliner Junevent GmbH. Doch unmittelbar vor Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) Mitte September gab es eine überraschende Wendung. Junevent zog seine Bewerbung zurück und und Bürgermeister Ronald Seeger seine Beschlussvorlage. Statt nun Rücker den Zuschlag zu erteilen, gab es Diskussionsbedarf. So sicher schien es nicht, dass Rücker nun zum Zuge kommen würde. Denn nun meldete auch Silvio Köllner, der den Rathenower Weihnachtsmarkt im Auftrag der Stadt organisiert, sein Interesse an. Zu spät!

Im Kulturausschuss stellte Hauptamtsleiter Jörg Zietemann klar: „Das Interessenbekundungsverfahren bis Anfang August war öffentlich ausgeschrieben“. Tatsächlich aber folgten nur drei der fünf anwesenden Stadtverordneten dem Willen der Verwaltung. Die anderen beiden enthielten sich. Ebenso angenommen wurde der Vorschlag, den Beschluss wegen entsprechender Planungssicherheit für Manfred Rücker nicht erst in der kommenden SVV Anfang Dezember zu treffen. Daher hatte schon der mit acht Politikern besetzte Hauptausschuss in der vorigen Woche das letzte Wort - es fiel nun einstimmig und auch zugunsten Rückers aus. Eine neue Idee äußerte er bereits: „Im nächsten Jahr wird es am Samstag entlang der Berliner Straße erstmals ein Oldtimer- und US-Car-Treffen geben“.