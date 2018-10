Ein Mann sucht seine Vergangenheit

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Woher kommen wir, was macht uns aus? Landschaft, Dialekt, Bräuche und vor allem die Eltern: Das prägt ein Kind. Erlebnisse und Gefühle, von denen ein Mensch ein Leben lang zehrt. Für Hans Herford gibt es all das nicht. Oder zumindest zu großen Teilen nicht. Der heute 76-Jährige weiß nichts über diese fürs ganze Leben wichtigen Jahre. Er weiß nicht, wann und wo er geboren wurde, wer seine Eltern sind. Er weiß nicht einmal, ob sein Vorname der ist, den ihm seine Mutter zur Geburt gegeben hatte. „Ich würde behaupten, dass mein Name und das Geburtsdatum wahrscheinlich frei erfunden sind.“

Hans Herford beginnt unser Gespräch mit zwei bemerkenswerten Sätzen: „Das ist etwas ganz Wichtiges: Ich kann nichts beweisen.“ Ein Leben lang hat er versucht, seine Herkunft zu rekonstruieren. Er forschte, vermutete, kombinierte – und stieß immer wieder auf Wände des Schweigens. Nie deckte er das Geheimnis auf, hinter dem sich das verbirgt, was ein jeder Mensch braucht: seine Wurzeln zu kennen.

Hans Herford erzählt an diesem sommerlichen Herbsttag in einem Hennigsdorfer Garten eine Geschichte, die persönlicher nicht sein könnte, mit der er einem Fremden Einblicke in seine gestohlene Kindheit erlaubt, die ihn ein Leben lang nicht losgelassen hat. Aus diesem Grund hat er für diesen Artikel einen Namen gewählt, der nicht in seinem Ausweis steht.

Herfords Erinnerungsvermögen beginnt mit der Schulzeit, setzt etwa 1949 ein. Lückenhaft sei, was ihm im Gedächtnis blieb. Da ist dieses „ganz kleine Holzhaus in Falkensee-Finkenkrug mit Küche, Zimmer, Veranda, keine Toilette, nur ein Verschlag hinterm Haus“. Hans lebte bei einer Pflegemutter, gemeinsam mit einem wenige Jahre älteren Mädchen, das ebenfalls keine Eltern hatte. Aus diesen extrem armen Verhältnissen wird Hans – wahrscheinlich am Ende der ersten Klasse – herausgeholt. Beide Kinder kommen in ein Heim. „Den Grund dafür weiß ich nicht.“ Hans wird in wenigen Jahren drei Kinderheime kennenlernen. Das Mädchen, fast wie eine Schwester, aber verschwindet eines Tages. Jahre später erfährt er: Deren mittlerweile in Belgien lebende Eltern hatten ihre Tochter über das Rote Kreuz wiedergefunden.

Hans erinnert sich vor allem an das zweite Heim: „Aus einer Holzbaracke zog ich in ein schönes Einfamilienhaus mit großem Garten. Da konnte ich mir ein Beet anlegen. Es gab Essen und Trinken, Badewanne, Dusche und ein schönes Bett.“ Der Junge fühlte sich behütet. Er lernte Flöte und spielte Theater. Ausgerechnet die Rolle des Rumpelstilzchens, das der Müllerstochter das Kind wegnimmt: „Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß’“.

Anfang des vierten Schuljahres kam Hans zurück zu seiner Pflegemutter. Den Grund dafür sagte man dem Jungen nicht. „Bis dahin hat mich meine Kindheit nie interessiert“, schaut er zurück. Zum Haus gehörten Acker und ein Hof voller Tiere. Mit elf Jahren habe er bereits den Acker umgraben müssen. „Es war eine sehr schwere Arbeit. Jeden Tag bin ich um halb sechs aufgestanden. Ich musste das Vieh füttern. Da hat man wahnsinnig zu tun gehabt.“ Trotz seiner Schüchternheit ging er gern zur Schule. „Nur Sport und Russisch waren der Horror.“ Doch weil er nach der Schule hacken, graben und ernten musste, fehlte die Zeit für die Hausaufgaben. „Ich war fix und alle. Oft hatte ich die deshalb nicht und habe mir so die Zensuren versaut.“

Nicht nur die harte Arbeit, auch die Entbehrungen, die ein Leben in einer armen Familie mit sich bringen, schmerzten. Da war zum Beispiel diese Klassenfahrt ins Theater. In den 1950er-Jahren zog man dazu einen Anzug an und band um den Kragen des guten Hemdes eine Krawatte. „Ich hatte das aber nicht. Also bin ich nicht mitgefahren. Ich war der Einzige.“

Zwei Zeugnisse besitzt Hans Herford. Das von der achten, das von der zehnten Klasse. Und spätestens diese Dokumente hätten den damals Jugendlichen stutzig werden lassen müssen. Auf dem einen steht neben seinem Namen: „geboren 29.9.1942 in Falkensee“, auf dem späteren: „geboren 29.9.1942 in Königsberg/Ostpreußen“. Doch Hans wurde nicht stutzig: „Ich habe das so hingenommen.“

Dabei war vorher etwas passiert, „das alles verändert hat“. Er erinnert sich noch genau an „die riesige Kommode aus Massivholz mit Intarsien“, der er fast das große Geheimnis entlockt hätte. Er war wohl 15 Jahre, als er durch Zufall zwischen der Wäsche eine Briefmappe fand. Wie sehr ihn dieser Fund sein Leben lang beschäftigt hat, beweist seine genaue Erinnerung. „Die war dunkelblau, aus dicker Pappe, im DIN-A-4-Format.“ Darin fand er mehrere Stapel Briefe aus der Zeit ab 1938. „Und Papiere, die sich mit mir und dem Mädel beschäftigt haben.“ Unbewusst beging Hans einen Fehler, den er wohl bis heute bereut: Er las zuerst die Briefe, die vom ersten Mann seiner Pflegemutter stammten, einem SS-Mann. Als seine Pflegemutter nach Hause kam, ließ er die Unterlagen schnell verschwinden. Aber er fragte nach. „Meine Mutter ist bald irre geworden“, erinnert er sich. Und auch an ihre Worte: „Ich werde dir nie im Leben was sagen.“ Als er ein paar Tage später erneut nach den Dokumenten suchte, waren sie verschwunden. „Die habe ich vernichtet, damit du sie nicht mehr lesen kannst“, fertigte sie ihn ab. Und jetzt brach ein Damm. Die Fragen purzelten nur so aus ihm heraus: „Woher hast du mich geholt? Wer hat dich mir zugeteilt? Welchen Grund gab es, dass ich schon einmal von dir weggenommen wurde?“ Statt Antworten habe es Schläge gehagelt. Und mit den Papieren war die wohl einzig große Chance seines Lebens verschwunden, seine Kindheit aus der Dunkelheit zu holen.

Es waren immer nur Andeutungen, aus denen der Junge ohne Wurzeln sein Schicksal ein wenig erahnen konnte. So habe er eines Tages gefragt, warum er nicht wie einige Klassenkameraden Waisengeld bekomme. „Du bist keine Vollwaise. Deine Eltern könnten ja noch leben.“ Diese Antwort musste er ganz allein verdauen. Als er 15, vielleicht 16 war, seien eines Tages zwei Herren vom Jugendamt aufgetaucht. Nach einem Gespräch mit der Pflegemutter ließen sie 400 Mark da. Und sie kündigten an, dass Hans jetzt jeden Monat 40 Mark erhalte. War er nun als Vollwaise anerkannt? War jetzt aktenkundig, dass seine Eltern gestorben waren? Er erfuhr es nicht.

Aus dem ahnungslosen Kind war ein Jugendlicher geworden, der sich zu wehren wusste. Stockschläge, Ohrfeigen. Immer wieder habe er die zu spüren bekommen. Bis zu dem Tag, als er seiner Mutter, wie er sie im Gespräch stets nennt, Kontra gab: „Schluss jetzt! Nächstes Mal haue ich zurück.“ Vielleicht war dieser Satz der Beginn eines Abnabelungsprozesses, der mehr als zehn Jahre dauern sollte. Hans Herford war 27, als er seine erste eigene Wohnung bezog. „Da habe ich mein neues Leben angefangen.“ Ein Leben, in dem er immer wieder mit den Geheimnissen seiner Kindheit konfrontiert wurde.

Lehre im Hennigsdorfer LEW, Wehrdienst an der Mauer, Elektriker im Stahlwerk. Und dann die große Liebe. 32 war der Junggeselle, als er bei einem Urlaub auf der Krim eine Schönheit sah. „Das wird meine Frau“, sagte er zu seinem Freund. Der lachte. Mittlerweile ist das deutsch-weißrussische Paar – seine Frau stammt aus Minsk – seit 44 Jahren verheiratet. Es klingt wie das große Glück. Und das ist es auch. Zumal Hans Herford mit seiner Frau gleich eine große, liebenswerte Verwandtschaft dazu heiratete. Der bald darauf zweifache Vater erlebte nun endlich das, was er immer vermisst hatte: die Wärme einer Familie.

Und doch ließ ihn all die Jahre das ungelüftete Geheimnis seiner Herkunft nicht ruhen. „Ich habe mich auf die Socken gemacht, um nachzuforschen. Aber ich bin gegen Wände gelaufen“, blickt er zurück. Wichtigster Anhaltspunkt blieben die differierenden Angaben zum Geburtsort auf den Zeugnissen. Jahre nach der Schulzeit ging er zum Direktor. Er lief in die erste Sackgasse. „Ich habe ans Rote Kreuz geschrieben, in Kirchen- und Einwohnerbücher geschaut.“

Zwei Jahre nach seinem Auszug bekam er einen Anruf: Seine Pflegemutter habe einen Schlaganfall erlitten. Er besuchte sie, beide kamen sich wieder näher. Aber: „Nur ein einziges angedeutetes Wort zu meiner Herkunft, und schon war alles zu spät.“ Die Pflegemutter schwieg. Und sie würde ihr Schweigen nie brechen, bis zu ihrem Tod. „Ich habe dafür gesorgt, dass sie eine ordentliche Beerdigung bekam. Danach bin ich nie wieder zu ihrem Grab gegangen.“

Zeiten des Nachforschens wechselten mit solchen, in denen er die Vergangenheit ruhen ließ. „Ich hatte so viel zu tun“, erklärt er das heute. Aber war es nicht auch eine Schutzschicht, die er sich wachsen ließ, um sich nicht ständig selbst weh zu tun? Ein Schutz, der beim kleinsten Anlass Risse bekam. Nach dem Ende der DDR hoffte er, durch den Zugang zu den nun offenen Archiven im Westen, eine Spur zu finden. Hinweise, wie die nach einem Falkenseer Auffanglager, in dem 1945 elternlose Kinder lebten, verliefen im Sande. Einziger Erfolg: Er fand das Mädchen wieder, das einst mit ihm bei der Pflegemutter gelebt hatte. „Wir haben über eine Stunde am Telefon gequatscht. Aber wir haben uns nie wiedergesehen“, erzählt er über die in Belgien lebende Frau. Um sie zu besuchen, habe es an Geld und Zeit gefehlt. Oder war es die Angst vor der Enttäuschung, dass ihm das damals so nahestehende Mädchen 30 Jahre später fremd geworden war?

Es brauchte bis 2004, ehe die Schutzschicht erneut riss. „Da ist was ganz Eigenartiges passiert“, erinnert sich Herford ans Klingeln des Telefons. Am anderen Ende war eine Frau Herford. Sie betreibe Ahnenforschung. Und sie suche nach den Wurzeln ihrer Familie mit dem recht seltenen Namen. Beim zweiten Anruf erzählte ihm die Dame eine Geschichte, die Hans Herford elektrisierte. In den Wirren der letzten Kriegstage 1945 sollen bei Torgau zwei Kinder, die beim Spielen eine Scheune in Brand gesetzt hatten, von amerikanischen Soldaten in letzter Minute gerettet worden sein. Danach seien diese Kinder spurlos verschwunden. Eines davon habe Hans Herford geheißen. Dessen Eltern hätten jahrelang nach dem Jungen gesucht. Mitte der 1950er-Jahre hätten sie eine Sterbeurkunde erhalten. „Das ist ja mein Name!“, schoss es ihm durch den Kopf. Dieser verschwundene Junge habe einen Bruder, der in Flecken Zechlin (Ostprignitz-Ruppin) lebe. „Das könnte mein Bruder sein“, hoffte Hans Herford. Er überredete diesen fremden und vielleicht ihm doch so nahen Mann, einen Gentest zu machen. „Das kostete damals ein Vermögen.“ Er zahlte es, und war danach so ratlos wie zuvor. Der Test ergab keine genetische Übereinstimmung.

Hans Herford hat die Suche nach seinen Wurzeln aufgegeben. „Das beschäftigt mich überhaupt nicht mehr.“ Er glaubt nicht mehr, jemals seine Herkunft klären zu können. Doch der Zuhörer spürt, dass diese Lücken in seiner Biografie schmerzen. Es tue zu sehr weh, darüber zu reden, hatte er nach dem ersten Vorgespräch gesagt.

„Du warst einfach da.“ Wer nach seinen Wurzeln fragt und von seiner Pflegemutter nur einen so lapidaren Satz hingeworfen bekommt, den schmerzt das ein Leben lang. Was Hans’ Pflegemutter wusste, nahm sie mit ins Grab. „Sie hat was ganz Grundlegendes falsch gemacht. Das hätte sie nicht tun dürfen.“

Fehlten dieser Frau die richtigen, einfühlsamen Worte? Aber hätte sie nicht dennoch reden müssen? Hütete sie ein Geheimnis, das sie nicht preisgeben wollte? Hans Herford wird das nie erfahren. Solange seine Pflegemutter lebte, hat er auf die richtigen Worte gewartet: „Damit Ruhe in das Ganze kommt.“

Hans Herford kann auf ein zufriedenes Leben schauen: die große Liebe, zwei Söhne, die Leidenschaft für den Garten. Aber diese tiefe innere Ruhe, die ein Mensch braucht, hat er die gefunden? Die kann wohl niemand finden, der über sich und seinen Namen sagt: „Ich musste irgendwie heißen.“

Hans Herford. Geboren am 29.9.1942? In Falkensee? In Königsberg? Stimmt der Name? Stimmt das Alter? Und welcher Geburtsort ist der richtige? Für Hans Herford wird es darauf nie eine Antwort geben. Er kann nichts beweisen.