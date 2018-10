Der Klassiker flimmert wieder über die Mattscheibe

Katrin Hartmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kein Weihnachten ohne den Klassiker. Auch in diesem Jahr wird „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wieder mehrfach ausgestrahlt.

Seit mehr als vier Jahrzehnten verzaubert das Märchen die Zuschauer – und auch 2018 wird es wieder mehrfach um die Weihnachtsfeiertage herum gesendet.

Nun stehen die für 2018 fest:

Kika: Sonntag, 2. Dezember 2018, um 12 Uhr

Montag, 24. Dezember 2018, um 15.05 Uhr (WDR), 20.15 Uhr (rbb)

Mittwoch, 26. Dezember 2018, 9 Uhr (BR), 9 Uhr (rbb), 16.10 Uhr (MDR)

Freitag, 28. Dezember 2018, 19.30 Uhr (KiKa)

Da das Weihnachtsprogramm vieler Sender noch nicht feststeht, können sich die Zeiten allerdings noch ändern.

Der Film hatte in der ČSSR am 1. November 1973 Kinopremiere, in der DDR im März 1974 und in der BRD am 19. Dezember 1974. Am 26. Dezember 1975 wurde er erstmals im westdeutschen Fernsehen gezeigt. Seitdem wird er von Fernsehsendern in Tschechien, Deutschland, Norwegen und der Schweiz regelmäßig in der Weihnachtszeit ausgestrahlt. Eigentlich sollte der Film im Sommer gedreht werden; die DEFA drängte jedoch darauf, im Winter zu drehen. Die Arbeiter waren im Sommer bereits ausgelastet. Allein 2017 lief der Film innerhalb von vier Tagen ganze 13 Mal. Gedreht wurde rund um Schloss Moritzburg bei Dresden, in Kulissen der Babelsberger Filmstudios und der Filmstudios Barrandov in Prag sowie an verschiedenen Orten in der Tschechoslowakei, beispielsweise im Wasserschloss Švihov (Schwihau) und im Böhmerwald.

In Dauerschleife ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch auf den Streamingdiensten Netflix und Amazon zu sehen – wie weitere Märchenfilme.