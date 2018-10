Ehrenamtliche helfen auf letztem Lebensweg

Martin Haugk

Oranienburg Ingo Fischer hat bewegende Geschichten niedergeschrieben, die festhalten, wie er als Pflegekraft viele alte Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet hat. Auf Einladung des ambulanten Hospizvereins hat Fischer aus seinem Buch „Lebenswege“ im Regine-Hildebrandt-Haus gelesen. „Jeder von uns geht zwar seinen Weg, einige Wege kreuzen sich aber. Sie sind tragisch, freudig, können intensiv oder auch nur kurz sein“, beschreibt der Autor.

Die Erfahrungen, die Ingo Fischer im Umgang mit sterbenden Menschen gemacht hat und sein Interesse am Schreiben, haben ihn zu dem Buch inspiriert. Das Thema Trauer, Sterben und der Umgang damit, ist für viele immer noch ein Tabu. Sein Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern, Pflegeheimen, Angehörigen und Hospizen auszubauen und zu stärken. Der schreibende Krankenpfleger, der seit einem Jahr durch Deutschland reist, möchte Ängste abbauen, auch den Beruf des Pflegers besser darstellen. Der 48-Jährige las kleine Geschichten vor, über die danach mit den Zuhörern diskutiert wurde. In einem der vorderen Kapitel zeigt Fischer seine erste Erfahrung mit einem Sterbefall auf. Dramatisch beschreibt er den Umgang mit dem Patienten von Ärzten, Pflegekräften, Angehörigen und seine Gefühle, die er währenddessen und danach hatte. Auch ein Fazit zieht er: „Kein Mensch hat es verdient, in dieser Zeit allein gelassen zu werden, egal ob als Angehöriger oder Schwerkranker, dessen Lebensweg zu Ende geht.“

Großen Respekt spricht Ingo Fischer, der aus dem Ruhrgebiet kommt, den vielen Ehrenamtlichen aus. Argid Rutenberg vom ambulanten Hospiz fügt hinzu, dass der Bedarf an Ehrenamtlichen immer da sei. Auch sie und ihre Kollegin Jacqueline Werk möchten Vorurteile abbauen und Unentschlossene stärken, sich gern als Helfer zur Verfüfgung zu stellen. „Es reicht manchmal nur, am Bett der Person zu sitzen, die Hand zu halten und sie sanft zu streicheln oder bloß ein einfacher Zuhörer zu sein. Für die betreffende Person kann es auf ihrem letzten Weg nochmal ein wunderschönes Erlebnis sein und so soll es doch auch sein“, sagt Argid Rutenberg. (mhg)