Alles Lausitz oder was?

Cottbus (MOZ) Liegt es am reichlich vorhandenen Geld oder an der bevorstehenden Landtagswahl? Wahrscheinlich an beidem!

Zurzeit scheinen sich die Politiker aller Couleur mit neuen Ideen zu überschlagen. Vor allem, wenn es die Lausitz betrifft. Wie wäre es mit einer medizinischen Fakultät und den entsprechenden hochbezahlten Jobs an der BTU als Beitrag, um den Strukturwandel abzufedern? Oder wenigstens eine Apothekerausbildung?

Wo bleibt die Bestandsaufnahme, die das ganze Land im Blick behält. Zu der gehört nicht nur das Wünschenswerte für die Lausitz, sondern auch Überlegungen, wie vorhandene Strukturen weiterentwickelt werden können. Beispielsweise die Medizinische Hochschule Brandenburg, auf die die Region um Neuruppin große Hoffnungen setzt und die nicht auf der Strecke bleiben darf. Wahrscheinlich ist es ratsam, den Wettbewerb der Wahlkampfversprechen auszusitzen und Entscheidungen zu vertagen.