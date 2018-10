OGA

Gransee In der Nacht zu Sonntag kam es in einer Wohnung an der Oranienburger Straße in Gransee im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung zu einem tätlichen Übergriff auf eine 22-jährige Frau. Sie wurde durch zwei Männer zu Boden gestoßen und in den Bauch getreten. Anschließend konnte sie aus der Wohnung zu Nachbarn flüchten und die Polizei alarmieren. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde erstattet.