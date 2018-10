Reinfall zur besten Redezeit

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Der Versuch einer Gruppe von Stadtverordneten, die Redezeit im Bernauer Parlament zu beschränken, ist gescheitert. Zwar stimmte eine Mehrheit für entsprechende Änderungen der Geschäftsordnung, doch Bürgermeister André Stahl (Linke) wird den Beschluss beanstanden.

Eine Beratungszeit von sechs Stunden ist in der Stadtverordnetenversammlung nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Je länger diese Wahlperiode anhält, desto mehr Parlamentarier sind von den ausufernden Debatten in dem Gremium genervt. So taten sich jetzt 18 Stadtverordnete zusammen, um gemeinsam einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung einzubringen. Grundlegendes Ziel: die Sitzungen durch die Kürzung von Redezeiten beziehungsweise deren Zuweisung zu Fraktionen zu verkürzen.

18 Frauen und Männer unterschrieben das Papier. Die größte Gruppe davon stellten die Linken. Lediglich Fraktionschefin Dagmar Enkelmann sowie Christine Poppitz, Dominik Rabe und Wolfgang Kirsch verweigerten sich. Auch die SPD/Freie Fraktion gesellte sich zu den Einreichern - mit Ausnahme von Fraktionsvorsitzender Elke Keil und Schönows Ortsvorsteherin Adelheid Reimann. Während das Bündnis für Bernau nahezu komplett dabei war, unterschrieben von Bündnis 90/Die Grünen/Piraten lediglich Kim Stattaus und von der CDU Elke Bittersmann. Letztere, so heißt es, hätte ihre Unterschrift „blanko“ gegeben, also ohne den konkreten Inhalt des Antrages zu kennen. Denn der sieht neben der Verringerung der Redezeit pro Person von fünf auf drei Minuten auch pro Thema und Fraktion lediglich drei Redebeiträge á drei Minuten vor. Zum Bericht des Bürgermeisters gar soll aus jeder Fraktion lediglich eine Person für maximal fünf Minuten sprechen dürfen.

Péter Vida, Fraktionschef von BVB/Freie Wähler, erinnerte am vergangenen Donnerstag zunächst daran, dass es demokratischer Brauch sei, die Geschäftsordnung und damit die Spielregeln in der Stadtverordnetenversammlung zu Anfang einer Wahlperiode und nicht am Ende aufzustellen. Er sah in dem Antrag „den Versuch der Mehrheit, der Minderheit ihr Rederecht zu nehmen. In drei Minuten kann man komplexe Sachverhalte nicht darstellen“, zeigte er sich überzeugt.

Auch für Othmar Nickel, Vorsitzender der CDU-Fraktion, kam dieser Antrag „zur Unzeit“. „Wo bleibt die Parität? Wo bleibt die Berücksichtigung der unterschiedlichen Größen der Fraktionen?“ fragte er. „Wir beschneiden das Rederecht von Bernauer Bürgern“, fand auch Thomas Neitzel (BVB/Freie Wähler) den Antrag zutiefst undemokratisch. „Die Reduzierung des Rederechts zum Bürgermeisterbericht auf eine Person und einen Beitrag finde ich ganz schlimm“, kritisierte Irina Feldmann (CDU). Harald Ueckert (Linke) hingegen mahnte: „Wir müssen die Sitzungen straffen, sonst sitzt hier nur noch eine Truppe Alter wie ich, die am nächsten Tag bis 12 Uhr ausschlafen kann.“ Das neue Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, Thomas Kremling (Bündnis 90/Die Grünen/Piraten), beantragte schließlich das Ende der Debatte. Alle Argumente dafür und dagegen seien genannt, begründete er. Die Mehrheit stimmte ihm zu. So wurde die Änderung der Geschäftsordnung mit 18 Ja- und zwölf Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen durchgewunken. CDU-Fraktionsvize Daniel Sauer hingegen war außer sich. „Es spricht für sich, dass heute wieder die Nachfolger der SED an der Spitze stehen, wenn es darum geht, in einer frei gewählten Volksvertretung die Redefreiheit und die Meinungsvielfalt einzuschränken“, schlug der Ladeburger in einer persönlichen Erklärung scharfe Töne an. Er bescheinigte den Einreichern „ein bis heute gestörtes Demokratieverständnis“.

Doch letztlich wird der Beschluss nicht umgesetzt werden. Er ist ungültig - aus formalen Gründen. Bürgermeister André Stahl (Linke), der selbst dafür gestimmt hat, wird ihn beanstanden.