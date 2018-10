Herbstfest mit Geisterführung

Martin Haugk

Oranienburg Mit einem herbstlichen Lied begrüßten einige Kinder die Eltern und zahlreichen Besucher des Herbstfestes in der Kita „Am Schlosspark“. Auf dem Gelände konnten Windräder, Fledermäuse und andere tolle Dinge zum Thema Herbst und Halloween gestaltet werden. „Der größte Andrang herrschte – wie immer – beim Schminken“, freute sich Leiterin Heike Hälbig über das große Interesse auf dem Kita-Gelände. Ein weiteres Highlight waren die Geisterführungen durch den Schlosspark. Zwei Gespensterführer machten sich, bewaffnet mit der „Karte des Schlossparkgespenstes“, mit Kindern und Eltern auf die Suche nach den Erschreckern und weiteren spannenden und gruseligen Geheimnissen. Zurück von der Führung, galt es, die schönste Kürbisfigur zu wählen. Jede Kita-Gruppe hatte zuvor je eine solche Figur gestaltet. Vor den Kürbissen standen Eimer. Mit Kastanien konnte abgestimmt werden, welche die schönste Kürbisfigur ist. Einen Pokal gewann am Ende der Kürbis, in dessen Eimer die meisten Kastanien gelandet waren. (mhg)