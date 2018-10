Schlosser montieren die Geländer

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Stadtverwaltung nutzt die Herbstferien, um die Bauarbeiten an den Grundschulen voranzutreiben. Besonders viel zu tun gibt es an der Fontane-Grundschule. Dort wird unter anderem ein Aufzug eingebaut. Der Hof der Grundschule an der Stadtmauer wird neu gestaltet.

Während sich die Kinder der Fontane-Grundschule in den Herbstferien von den Schulstrapazen erholen können, haben die Schlosser schweißtreibende Arbeiten zu erledigen. Im Treppenhaus des linken Trakts fehlen die Geländer. Die werden gerade angeliefert und müssen vorsichtig, damit der frische Lack nicht gleich Schaden nimmt, durch das Treppenhaus per Seilzug nach oben gehievt werden. Am Montageort dienen verschnittene Fliesen als vorläufige Abstandshalter bis zur endgültigen Verschraubung. Die eleganten Handläufe aus Edelstahl werden nachträglich angebracht.

Ein weiteres großes Projekt ist der Einbau des Fahrstuhls in den vorbereiteten Schacht. Der Aufzug ist das wichtigste Element in dem Bestreben, die Schule barrierefrei auszugestalten. Dass der Fahrstuhl bis zum Schulbeginn in zwei Wochen einsatzbereit ist, kann Jochen Nagel, für Hochbau zuständiger Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung, nicht versprechen. In jedem Falle soll der Einbau noch in den Ferien erledigt sein. „Arbeiten am offen Fahrstuhlschacht wären bei laufendem Schulbetrieb schwierig.“

Elektriker vervollständigen die Beleuchtung in den Klassenräumen und den Fluren. Eine Spezialfirma montiert die restlichen Verschattungen an den Fenstern. Die Lamellen werden noch in den Herbstferien in Betrieb genommen. Außerdem sind Malerarbeiten im neuen Verbindungsbau, der zwischen den beiden Schultrakten neu errichtet wurde, vorgesehen.

Ab spätestens 28. Oktober ist die Gestaltung der Außenanlagen vorgesehen. Dazu zählen Pflasterarbeiten vor der Aula, Bepflanzungen und die Schließung des Zaunes, der wegen der Bauarbeiten geöffnet worden war. Die neue Schulaula ist seit Beginn des neuen Schuljahres für die Nutzung freigegeben. Noch wird ein Teil davon als baustellenbedingtes Möbellager genutzt, es fand hier aber auch schon Únterricht statt. Außerdem wird die Schulküche bereits genutzt, so Nagel. Die Arbeiten an der Fontane-Grundschule wurden im Mai vorigen Jahres begonnen, mit der Fertigstellung wird zum Jahresende gerechnet. Die Bauarbeiten umfassen ein Investitionsvolumen von 3,5 Millionen Euro. Rund 65 Prozent davon wird aus dem Topf „Soziale Stadt“ gefördert.

Auch an der Grundschule an der Stadtmauer wird während der Ferien gearbeitet. Im Hauptgebäude finden nach dem Abschluss des barrierefreien Umbaus samt Einbau eines Aufzugs noch letzte Malerarbeiten statt.

Größere Arbeiten sind auf dem Schulhof geplant. Im ersten Bauabschnitt wird der Teil des Hofes zwischen der Turnhalle und der neuen Aula umgebaut. Die Schüler dürfen sich nach den Herbstferien auf eine neue Balancierstrecke des Typs „Druidensteig“ freuen. Außerdem werden Teile des Schulhofs neu gepflastert. Für die Osterferien ist der zweite Bauabschnitt geplant. Dann wird der Sandplatz an der Schulstraße neu gestaltet. Vorgesehen ist, hier ein Spielschiff zu installieren. Für die Gestaltung des Schulhofs sind 160 000 Euro vorgesehen, das Vorhaben wird gefördert.