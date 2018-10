Blick in Muster-Appartement

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Wohnen mit Service – unter diesem Motto vermarktet die WHG Angebote für Senioren: barrierefreie und altersgerechte Wohnungen. „Eisenhammer 2“ in Westend ist solch ein Projekt. Beim Tag der offenen Baustelle präsentierte das Unternehmen jetzt ein Muster-Appartement.

Einen alten Baum verpflanzt man nicht, heißt es. Dennoch setzt das kommunale Wohnungsunternehmen WHG auf die Umzugsbereitschaft der Senioren. Gemeinsam mit dem Pflegedienstleister Camilla. Dies mit dem Ziel, den älteren Bewohnern dann einen Lebensabend in den heimischen vier Wänden zu ermöglichen.

Gleichwohl: Für manch einen ist der Wechsel in eine barrierefreie, aber kleinere Wohnung ein großer Schritt. Wie beim Tag der offenen Baustelle deutlich wurde. „Also, ein Ein-Raum-Appartement kommt für mich nicht infrage“, sind sich Barbara Abraham und ihre Tochter einig. Vielleicht die große Zwei-Raum-Variante, überlegen die Zwei noch. „Wer aus einem Haus kommt, für den sind 25 Quadratmeter einfach zu wenig“, sagt die Tochter. Und ihre Mutter pflichtet ihr bei. Nach dem Tod ihres Mannes sei das Haus für sie allein definitiv zu groß. Zumal sie auf einen Rollator und auch sonst auf Hilfe angewiesen sei. Deshalb sei sie auf der Suche. „Aber ich muss ja nichts übers Knie brechen“, so die 80-Jährige. „Meine Mutter kann sich in Ruhe umschauen“, so die Tochter. Auf ein paar Monate mehr oder weniger komme es nicht an. Wichtig sei, dass sich ihre Mutter wohlfühle.

Genau darum ginge es bei der Besichtigung, sagt Kundenbetreuerin Mandy Gerner. Die WHG habe jede Menge Interessenten. Für jedes der 20 Appartements gebe es eine Reservierung. „Aber bislang kennen die Interessenten die Wohnungen nur vom Papier.“ Mit der Musterwohnung gebe man ihnen die Möglichkeit, etwas praktisch in Augenschein zu nehmen. „Die künftigen Mieter wollen natürlich sehen, was passt in so ein Appartement, wie viele Möbel können sie mitnehmen“, so Gerner aus der Erfahrung ähnlicher Projekte. „Oder wie groß sind Bad und Küche.“ Die Bedürfnisse seien da durchaus unterschiedlich. Manch einer wünsche sich einen Balkon zum ruhigen Innenhof, ein anderer wolle auf die Straße hinausschauen können, nennt Gerner ein Beispiel.

Zum 1. März 2019 sollen sowohl die Appartements als auch die Tagespflege-Einrichtung, die im Erdgeschoss entsteht und die die Camilla Hauskrankenpflege betreiben wird, bezugsfertig sein. Etwas später als ursprünglich gedacht, aber im Kostenrahmen, wie Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam versichert. Zirka 2,3 Millionen Euro investiert die WHG in das Projekt, von dem Adam sagt: „Dies ist unsere Antwort auf den demografischen Wandel.“ Ähnliche Vorhaben hat das kommunale Unternehmen schon mit den Wohnterrassen am Finowkanal (gemeinsam mit der Volkssolidarität) sowie mit dem Salomon-Goldschmidt-Quartier (mit Vivatas) realisiert. In den kommenden Jahren, dies ist das erklärte Unternehmensziel, soll der Anteil barrierefreier, altersgerechter Wohnungen auf 20 Prozent (aktuell zwölf) steigen.

Gleichzeitig hofft die WHG weiter auf Zuzug. „Aktuell liegt die Zuzugsquote bei Neuvermietungen bei 25 Prozent“, so der Geschäftsführer. Auch mit dem Eisenhammer 2 spricht die Gesellschaft offenbar Senioren aus dem Umland an. Interessiert zeigt sich etwa Hildegard Freund (85) aus Heckelberg, die sich mit ihren Kindern umschaut.

Alle Wohnungen werden noch mit Mini-Küchen ausgestattet, erfahren sie und die anderen Gäste von Mandy Gerner. Die Bäder sind rollatortauglich. Die Installation der Balkone, eine der größten technischen Herausforderungen, erfolgt in den kommenden Wochen. Der Mietpreis liegt bei 8,50 Euro/qm (netto/kalt). Service, Betreuung durch Camilla inklusive.