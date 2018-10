Schwere Lasten leichter zu stemmen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Schwere Lasten werden bei den Lebenshilfe Oder-Neiße Werkstätten in Eisenhüttenstadt ab sofort etwas schonender für Knochen und Muskeln transportiert. Die Verantwortlichen haben nämlich einen hydraulischen Hubwagen angeschafft. Geholfen dabei hat das Geld der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), die im vergangenen Jahr die 500 Euro Erlös aus dem Kuchenbasar des Hoffestes gespendet hatte. Schon damals stand fest, dass die Summe in einen neuen Hubwagen gesteckt wird. Dass es mit der Anschaffung etwas länger gedauert hat, liegt schlicht daran, dass in dem Transportraum unter anderem der Boden erneuert wurde. Nun könnten die Mitarbeiter Kisten und andere schwere Lasten wesentlich effizienter und leichter von A nach B bringen, sagt Andrea Schmädicke von der Lebenshilfe. 1500 Kilogramm können mit dem blauen Wagen transportiert werden.

Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende der EWG, hat sich am Montag selbst ein Bild von der Anschaffung gemacht. Sie freut sich wie die Mitarbeiter in der Ringstraße selbst über die Arbeitserleichterung, die die Spende ermöglicht hat.

In den Werkstätten der Lebenshilfe, die auch eine Außenstelle in Frankfurt hat, werden derzeit 340 behinderte Menschen von Gruppenleitern, Bildungsbeleitern und Zusatzkräften gefördert, betreut, angeleitet und unterstützt.