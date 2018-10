Willy Krimpelbein gewinnt Strauspokal

Andreas Prinz

Strausberg (MOZ) 47 Skatfreunde haben in diesem Jahr am Turnier um den 11. Strauspokal teilgenommen. Unter ihnen auch Teilnehmer verschiedener Skatligen, ob Oberliga oder Bundesliga. Die Spiele, bei denen kein Schiedsrichter eingreifen musste gingen bis 17.30 Uhr. Gespielt wurden drei Serien zu 36 Spielen nach internationalem Reglement. Die Plätze an den Tischen wurden ausgelost, indem Siegfried Weber mit einem Tablett und Loskarten darauf herumging und sich jeder eine ziehen musste. Am Ende gewann Willy Krimpelbein aus Waldsieversdorf mit 3178 Punkten vor Werner Posner aus Müncheberg (2823) und Rainer Dittmann aus Königs Wusterhausen (2807). Den 4. Platz belegte Siegfried Weber selbst (2803). (ap)