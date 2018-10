Laufend in die neue Woche

Los geht’s: Beim Guten-Morgen-Lauf des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung gingen am Montagvormittag auch zahlreiche Kinder, zum Teil mit ihren Müttern, an den Start. Die Jüngsten liefen einen Kilometer, auf die Erwachsenen warteten zwei bis vier Kilometer. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem Guten-Morgen-Lauf in die neue Woche: An die 50 große und kleine Teilnehmer hatten sich dafür beim Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) in Bad Freienwalde angemeldet.

Montagvormittag, kurz nach neun Uhr: Vor dem Gebäude in der Wasserstraße 18 machen sich Kinder und Erwachsene warm. Nur wenige Minuten später übernimmt Anja Pötter das Startsignal, schickt die erste Gruppe auf die Vier-Kilometer-Strecke. Das sind zwei Runden Richtung Bahnhof, über die Gleise und dann weiter auf der alten Ladestraße bis zur Brücke über die Bundesstraße 158 und zurück zum Ausgangspunkt.

Unterdessen versucht Jutta Dreyer, Mitarbeiterin beim VFBQ, die Kinder bei Laune zu halten. Dem einen oder anderen wird schon wieder kalt. Aber bei Kniebeugen und Hampelmann vergeht die Zeit bis zu ihrem Start dann doch wie im Flug. Jan Felix Wolter hat sich Startnummer 1 ausgesucht. Einen tieferen Sinn habe das nicht, meint der Junge und fügt hinzu: „Aber damit fühle ich mich besser.“

Nach zwölfeinhalb Minuten ist der erste Erwachsene im Ziel. Statt der vier Kilometer ist der Mann aber nur die Hälfte gelaufen, gibt er offen zu. Er wird nicht der Einzige bleiben, der verkürzt. Dankbar greifen die Läufer zum Wasser und warten auf die anderen. „Für die Kinder ist der Lauf eine tolle Sache“, meint Anja Pötter.

Vor ihr liegt die Namensliste, auf der auch die Zeiten notiert werden. Außer für die Jüngsten. „Sie sollen ihren Spaß haben, vor allem die, die mit Einschränkungen klarkommen müssen. Hier können sie einfach mitmachen.“ Hinter Lilly Melanie Skerra (10), die als Erste aus der Kindergruppe das Ziel erreicht, kommt René Pötter an. Der 13-Jährige ist bei den Erwachsenen mitgelaufen, holt sich mit etwas mehr als 23 Minuten Platz eins über die vier Kilometer.

Während sich seine Mutter mit der nächsten Gruppe auf die Walking-Strecke begibt, läuft Übungsleiterin und Ideengeberin Doreen Haase ins Ziel. „Wir wollten alle mal zusammenbekommen“, sagt sie wenig später und meint damit die Teilnehmer der verschiedenen Maßnahmen und die Mitarbeiter des VFBQ. „Es kann so schön sein, morgens eine Runde zu laufen. Es gibt einem ein ganz anderes Gefühl.“

Pia Arnold, als Jobcoach ebenfalls für die Maßnahme „Aktiv und Gesundheit“ für Langzeitarbeitslose zuständig, freut sich über die Zahl der Teilnehmer und hofft auf eine Neuauflage im Frühjahr. „Zweimal im Jahr wäre toll“, sagt sie auch mit Blick darauf, dass Mitarbeiter und Teilnehmer der Maßnahmen nicht nur an einem Ort eingesetzt sind.

In dem von ihr betreuten Kurs gehört Bewegung an frischer Luft jeden Tag zum Programm. „Wir waren auch schon auf dem Trimmpfad am Moorbad“, erzählt sie. Doch das halbe Jahr sei für die zwölf Teilnehmer – diesmal im Alter zwischen 30 und 61 Jahren – oft zu kurz. „Sich konzentrieren, im Team arbeiten und durchhalten – das müssen einige erst wieder lernen.“

Doch ein bis zwei Teilnehmer pro Kurs kämen nach dem vierwöchigen Praktikum doch wieder in Arbeit. „Im Service einer Gaststätte, bei einer Logistik-Firma oder auch in einer Autowerkstatt“, nennt Pia Arnold Beispiele. Den Lauf hätten nun die aktuellen Teilnehmer vorbereitet. Unterstützt werde die Maßnahme auch durch die Krankenkassen, genauer dem GKV-Spitzenverband. So könnten die Teilnehmer auch zwölfmal kostenfrei ins Fitness-Studio.

Kurz vor zehn Uhr kommt Melanie Wolter mit der Startnummer 33 als erste Walkerin ins Ziel. 22:22 Minuten zeigt das als Stoppuhr genutzte Handy an. „Bitte zwei Minuten abziehen“, sagt die Bundesfreiwillige in der Kantine am Mühlenfließ. Die Schranke am Bahnhof sei unten gewesen. „Die Streckenposten haben sich das auch notiert.“ Warum sie mitgelaufen ist? „Warum nicht“, antwortet sie und verweist auf ihre Vorbildfunktion. Läuft sie sonst auch? „Eher unregelmäßig“, gibt sie offen zu. „Als zweifache Mutter ist das mit der Zeit gar nicht so einfach.“ Die Strecke sei aber schön gewesen. „Die läuft sich gut weg. Das hat Spaß gemacht.“

Unter Beifall und Jubel gibt es dann Urkunden für alle und mit kleinen Plüschtieren und Süßigkeiten gefüllte Pokale für die Kinder. Danach wartet ein gemeinsames Frühstück mit Obst und Müsli in der Kantine.