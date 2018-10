Schritttempo einfach ignoriert

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin. Erst ein vorsichtiger Blick, dann ein zaghafter Schritt: Anwohner der Neuruppiner Berg- und Erich-Mühsam-Straße haben sich eine bestimmte Art angewöhnt, ihre Häuser zu verlassen. Der Grund für so viel Zurückhaltung: Direkt vor ihrer Haustür braust derzeit der Umleitungsverkehr entlang – und das selten im vorgeschriebenen Schritttempo.

„Fuß vom Gas!“ steht auf dem kleinen rot-weißen Schild am Beginn der Neuruppiner Erich-Mühsam-Straße. Ein paar Meter weiter mahnt ein Hinweis „Schritttempo“. Die Anwohner dieser und der Bergstraße versuchen, sich selbst zu helfen – mit mäßigem Erfolg. Denn wer nur kurz vor Ort unterwegs ist, merkt schnell, dass die Schilder von vielen Autofahrern schlichtweg ignoriert werden. In diesem Bereich wird meist schneller als erlaubt gefahren. Durch die vielen Baustellen und die Umleitungsstrecke direkt vor der Haustür ist die Situation für die Anwohner nun unzumutbar geworden, wie der stille Protest in Form von Schildern zeigt.

Ulrike Kirsten ist eine, die statt auf Schilder lieber auf Konfrontation setzt – obwohl das Engagement ihrer Nachbarn ihren vollen Zuspruch findet. „Ich habe ja das größte Verständnis dafür, dass die Leute hier entlang fahren“, sagt sie. Die Fehrbelliner Straße ist eine Baustelle, die Kreuzung der Friedrich-Engels- mit der Präsidentenstraße ebenfalls. Die Möglichkeiten für Autofahrer, überhaupt durch Neuruppin zu kommen, sind begrenzt. „Die Leute müssen ja irgendwo lang“, so Kirsten. „Aber mich stört, dass sie sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.“

Beim Bereich Berg- und Erich-Mühsam-Straße handelt es sich um eine verkehrsberuhigte Zone. Das bedeutet für Autofahrer: Schrittgeschwindigkeit ist angesagt. „Nur leider sind die Schilder sehr schlecht sichtbar“, sagt Ulrike Kirsten. Und so kommt es, dass sie immer mal wieder schräg angeguckt oder mitunter auch angepöbelt wird, wenn sie Autofahrer darauf aufmerksam macht, dass diese zu schnell unterwegs sind. „Die Leute reagieren mitunter richtig aggressiv“, hat die Neuruppinerin beobachtet. Wer vor einem Drängler unterwegs ist und das Tempolimit einhält, bekomme schon einmal den Stinkefinger gezeigt. Auch Überholen sei dann zu beobachten.

Ulrike Kirsten und ihre Mitstreiter machen sich vor allem Sorgen um die Fußgänger. Kinder laufen entlang der Straßen zur Schule – mitten in der Hauptverkehrszeit am Morgen. Und die Strecken sind eng, der Gehweg wird regelmäßig als Ausweichmöglichkeit genutzt, wenn andere Fahrzeuge entgegenkommen. „Die Straßen sind einfach nicht für den Verkehr geeignet, der sich begegnet“, so Kirsten.

Ulrike Kirsten wünscht sich regelmäßigere Kontrollen der Polizei, damit die Geschwindigkeitsbegrenzung endlich eingehalten wird. Die Beamten haben das Problem laut Ariane Feierbach auf dem Schirm. „Wir hoffen, dass sich das Ganze jetzt in den Ferien etwas beruhigt“, sagt die Polizeisprecherin. Längst würden Raser vor Ort nicht mehr nur mündlich verwarnt, sondern müssten die EC-Karte zücken. „Und wenn Schrittgeschwindigkeit nicht eingehalten wird, sehen wir das auch ohne Laserkontrollen“, warnt Feierbach.