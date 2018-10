Für und Wider zu Gestaltungsideen

Ines Weber-Rath

Reitwein (MOZ) Nach der russischen soll nun auch die deutsche Kriegsgräberstätte im Oderbruchdorf neu gestaltet werden. Für die russische Anlage gibt es zudem Pläne zur Erweiterung. Die Vorhaben sind bei den Gemeindevertretern nicht nur auf Zustimmung gestoßen.

Zwei Jahre sind seit der Sanierung und teilweisen Neugestaltung der russischen Kriegsgräberstätte in Reitwein vergangen. 83 000 Euro hatten der Bund und die russische Botschaft damals investiert. Doch danach gab es Ärger mit dem Landesdenkmalamt. Es kritisierte die Veränderungen am Denkmal. Denn um ein solches handelt es sich bei dem Ehrenmal auf der in den frühen 50er-Jahren angelegten Kriegsgräberstätte, auf der mehr als 3000 sowjetische Kriegstote ihre letzte Ruhe gefunden haben. Die Reitweiner Gemeindevertreter haben andere Gründe, nicht ganz glücklich mit der Weiterentwicklung der Anlage zu sein.

„Auf dem Papier sieht das alles ganz toll aus. Aber pflegen Sie das mal! Was Sie da zuerst geplant haben, ist doch Mist“, rief Reitweins Gemeindearbeiter Michel Schröder während der jüngsten Beratung der Gemeindevertreteter aus der Besucherreihe. Die Kritik richtete sich an Landschaftsarchitekt Andreas Kittner.

Der Frankfurter war mit neuen Plänen zur Gestaltung der russischen und auch der deutschen Kriegsgräberstätte im Dorf in die Beratung gekommen. „Was die russische Anlage betrifft, haben wir ja eh kein Mitspracherecht“, bedauerte der Vorsitzende des Bau- und Ordnungsausschusses der Gemeinde, Johannes Gr.-Darrelmann. Doch Kittner bemühte sich, die vorgebrachten Bedenken zu zerstreuen.

In dem ehemaligen Parkbereich sollen weder Bäume gefällt noch vorerst weitere Zubettungsflächen angelegt werden, versicherte der Landschaftsarchitekt. Das geschehe erst, wenn es weiteren Zubettungsbedarf gebe. Die Planung für die Erweiterung auf der Fläche linkerhand vom Eingang legte er jedoch bereits vor.

Nur eines soll jetzt geschehen: Die alten Grabplatten, die im Zuge der Neugestaltung der Anlage gesichert und zwischengelagert worden sind, sollen oberhalb der neu gestalteten Zubettungsfläche auf angeschrägten Fundamenten angeordnet werden, erläuterte Andreas Kittner.

Auf Zustimmung stießen bei den Abgeordneten seine Vorstellungen zur Neugestaltung der deutschen Kriegsgräberstätte im Dorf. Die befindet sich auf dem kirchlichen Friedhof, ist aber in kommunaler Hand – und in schlechtem Zustand. Der Wildwuchs soll einer Gabionenwand und Pflasterfläche davor zum Ablegen von Kränzen und Sträußen weichen, so der Landschaftsarchitekt. Kittner verwies auf Beispiele in den Lebuser Ortsteilen Wulkow und Mallnow. Zur optischen Trennung vom „normalen“ Friedhof hat er pflegeleichte Bodendecker vorgesehen. Den Hinweis des Abgeordneten Paul-Christoph Richert auf die vielen dort stehenden Bäume und deren Laubeintrag in die Gabionenwand nahm der Planer dankbar auf. Die Wand soll eine Abdeckung erhalten.

Kosten entstehen der Gemeinde durch die Arbeiten nicht. Sie werden aus der Kriegsgräberpauschale des Landkreises gedeckt. Bei einem Vor-Ort-Termin mit Pfarrer Martin Müller sollen am Donnerstag Details der gemeinsamen Friedhofsnutzung besprochen werden.