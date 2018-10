Stadtparlament ist eine Männerdomäne

René Matschkowiak

Frankfurt (MOZ) Die Forderung, dass sich mehr Frauen in der Kommunalpolitik engagieren sollten, ist nicht neu und auch nicht auf Frankfurt begrenzt. In vielen Kommunen wird ein Männerüberschuss in der Stadtpolitik beklagt.

Wie Stadtpolitik funktioniert und was Kommunalpolitikerinnen überhaupt machen, erklärten die Frankfurter Stadtverordneten Sahra Damus, Angelika Schneider und Maria Ullrich sowie die Sprecherin der Frankfurter Bündnisgrünen Alena Karaschinski am Sonnabend bei einem Frühstück im Grünen-Büro in der Gubener Straße.

Immerhin 15 Frauen folgten der Einladung. „Doppelt so viele, wie wir gedacht haben“, freute sich Alena Karaschinski. Schnell wurde klar, was der größte Hinderungsgrund sich zu engagieren ist, nämlich fehlende Zeit. Auch wollen sie andere Menschen, die Hoffnung in sie setzen, nicht enttäuschen, sagten viele.

„Diese Befürchtung muss man ganz und gar nicht haben“, beruhigte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Sahra Damus. Außerdem müsse man nicht gleich in der ersten Reihe mitspielen. Gebraucht werden auch Frankfurterinnen, die sich als sachkundige Einwohnerinnen in Ausschüssen betätigen oder die Vorlagen für die Versammlungen erstellen.

Ebenfalls kritisch gesehen und auch abschreckend wirke für viele Frauen die Diskussionskultur von hauptsächlich männerdominierten Politikerrunden. „Viele Frauen engagieren sich ehrenamtlich häufig in Kitas und Schulen“, so Alena Karaschinski. „Um ihnen ein politisches Engagement näher zu bringen, ist eine bessere Diskussionskultur sicher hilfreich“.

Einen ganz klaren Standpunkt pro Frauen in der Politik setzte Peggy Zipfel. Sie sei schon als Stadtverordnete der SPD aktiv gewesen, habe dort aber keine politische Heimat gefunden, berichtete sie. Schon seit einiger Zeit fühle sie sich zu den Grünen hingezogen. „Die Gesellschaft wäre besser mit mehr Frauen in der Verantwortung“, erklärte sie.

Immerhin können mittlerweile Kinderbetreuungskosten, die während Stadtverordneten- oder Ausschusssitzungen entstehen, eingereicht und abgerechnet werden, so Alena Karaschinski. Die Stadtverordnete Maria Ullrich mahnte vor allem kleinere Ausschüsse an, da die Sitzungen sonst viel Zeit in Anspruch nehmen. Besonders den Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales empfindet sie als sehr groß.

Ob und in welcher Form sich die Frauen nun künftig engagieren, wird sich zeigen. „In jedem Fall ist es wichtig, dass sich so viele verschiedene Frauen überhaupt getroffen haben“, findet Alena Karaschinski.