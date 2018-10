Busbahnhof-Baustelle auf der Zielgeraden

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die Großbaustelle auf dem Gelände des Omnibusbahnhofs und Pendlerparkplatzes steuert auf die Zielgerade zu. Von Mittwoch bis Sonntag wird es zusätzliche Einschränkungen geben. Mitte November soll alles fertig sein.

Am Montag standen drei Busse hintereinander Schlange: zwei rote vom Busverkehr Oder-Spree und ein gelber von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Die Zufahrt zu den Bussteigen ist gerade so eng, dass die Fahrzeuge nicht aneinander vorbei können. Es sind provisorische Zustände, die seit Beginn der Arbeiten im Juli herrschen, und in den nächsten Tagen spitzt sich das noch einmal zu.

Von Mittwoch bis Sonntag kündigt die Stadt als Bauherrin Asphaltarbeiten an. Dann werden die neuen Busbahnsteige, von denen vier schon genutzt werden, mit einer ordentlichen Fahrbahndecke versehen. Während dieser Zeit können die Einstiegsstellen daher nicht genutzt werden. Fahrgäste, die den BVG-Bus in Richtung Rahnsdorf nutzen wollen, müssen da einsteigen, wo auch der Ausstieg ist, in der neu geschaffenen Haltestelle an der Bahnhofstraße.

Der gesamte restliche Busbetrieb der Linien aus Oder-Spree sowie der nach Strausberg wird über die provisorischen Haltestellen auf dem Parkplatz abgewickelt, der sonst für die Pendler da ist. Die provisorischen Asphalt-Überfahrten, die für diesen Zweck angelegt worden sind, werden auch wieder weggenommen, sagt Karla Kosche vom Bauamt der Stadt.

Wenn die neuen Busbahnsteige fertig und freigegeben sind, werden die mehr als 40 Stellflächen, die jetzt weggefallen sind, damit die Busse sich aufstellen können, wieder für die Pendler und ihre Pkw zur Verfügung stehen. Der zweite große Teil der Maßnahme besteht darin, rund 110 mehr solcher Stellflächen zu schaffen. Das ist zum größeren Teil schon bis zu den Sommerferien geschehen, vor allem im Bereich an der Trinkwasser-Aufbereitungsanlage am Flakenfließ, unterhalb von Baekeland-Brücke und Stadthalle.

Jetzt sind die Arbeiter noch dabei, kleine Restflächen an der Zufahrt von der Rütgersstraße zur Stadthalle zu erschließen. Am Montag waren die Bauleute noch mit Erdarbeiten und der Verlegung von Wasserleitungen beschäftigt. Am Freitag soll Bitumen kommen, bis dahin müssen die Vorbereitungen abgeschlossen sein. Weil fast alle Einzelflächen, die jetzt für die Autos überbaut werden, auch in unerschlossenem Zustand zum Parken gedient haben, steigt unterm Strich weniger die Quantität als die Qualität der Abstellmöglichkeiten: Die Leute müssen nicht mehr wie früher durch Staub und Schlamm zum Regionalexpress laufen.

Die für Ende Oktober geplante Gesamtfertigstellung des Vorhabens wird sich nach Aussage von Karla Kosche etwa bis Mitte November hinziehen. Insgesamt sei man sehr zufrieden mit dem Bauablauf, gerade angesichts der Kleinteiligkeit des Vorhabens.Wichtig war auch, dass der Schutz gegen die Altlasten im Boden aus der Teerwerks-Vergangenheit keinen Schaden nimmt.

Rund 1,2 Millionen Euro kostet das Gesamtprojekt, 75 Prozent davon bezahlt das Land. Die Stadt hat noch mehr Mittel für den Bahnhofsbereich beantragt. Ob sie kommen, ist weiter unklar, sagt Vize-Bürgermeister Clemens Wolter.