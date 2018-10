Richtfest am Alten Krug in Woltersdorf

MOZ

Woltersdorf (MOZ) Nach fünf Monaten Bauzeit schwebte am Montag über dem Alten Krug in Woltersdorf die Richtkrone. Aus der ehemaligen Gaststätte vis-a-vis der Kirche werden 18 zumeist kleinere Mietwohnungen, wobei die Hälfte davon anstelle des alten Festsaals in einem Neubautrakt mit Fahrstuhl entsteht.

„Ich freue mich, dass nun sehr zügig neben Kirche und Schule ein neues Schmuckstück entsteht und damit der Ortskern schöner wird“, sagte Kerstin Marsand, die stellvertretende Bürgermeisterin. Die Gemeinde hatte die Immobilie nach 25 Jahren Leerstand Ende 2016 ausgeschrieben. Erwerber und Bauherr ist die von drei Woltersdorfer Familien gegründete Alter Krug GmbH. „Die Gemeinde selbst hätte das Gebäude nicht sanieren können“, sagte Kerstin Marsand.

Der Alte Krug war einst ein Bauerngehöft und ist das nach der Kirche offenbar zweitälteste Haus in Woltersdorf. Entsprechend galt es, das Gebäude in der August-Bebel-Straße in seinem Kern zu erhalten. In diesem sogenannten Sanierungsteil entstehen neun moderne Quartiere.

Die Wohnungen haben zwei oder drei Zimmer, es gibt aber auch eine Vier-Raum-Wohnung mit etwa 99 Quadratmetern über zwei Obergeschoss-Ebenen. Fertigstellung ist für Herbst 2019 geplant.