Vierter Arbeitseinsatz des Heimatvereins

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Rahmen eines Arbeitseinsatzes haben Mitglieder des Heimatvereins Schönfließ eine zugewachsene Fläche in direkter Nachbarschaft der Turnhalle von Unkraut, Unrat und Gehölz befreit. Die Idee dazu kam in der Sonntagszusammenkunft, welche der Heimatverein alle 14 Tage für interessierte Einwohner von Schönfließ anbietet, sagt Christian Prengemann, Vorsitzender des Vereins.

Mit Bagger, Schippen, Spaten und Harken rückten die Vereinsmitglieder an, um die Fläche zu beräumen und den Wildwuchs zu entfernen. Ab 8 Uhr am Sonnabend waren über den Tag verteilt immer 15 bis 20 Schönfließer im Wechsel vor Ort. Zehn Stunden wurde in stimmungsvoller und engagierter Atmosphäre gearbeitet, sagt Christian Prengemann, Das Ergebnis: Der georderte Container reichte nicht aus, um das Unkraut, Bäume, Sträucher und den Unrat, der sich dort angesammelt hatte, aufzunehmen. Auch der angemietete Bagger ging in Anbetracht der Mengen in die Knie.

„Der Einsatz stellt den ersten Schritt dar, das Gelände in unserem Ortsteil in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“, erklärt der Vorsitzende. Gleichzeitig sollen die Hausmeister der Schule, zu der die Fläche gehört, entlastet werden. Am 1. November folgt ein weiterer Arbeitseinsatz. Dann wird der Boden umgegraben, vertikutiert und geebnet. Im Frühjahr des kommenden Jahres wird die Fläche dann begrünt.

Für die Mitglieder des Heimatvereins ist das nicht der erste Einsatz in diesem Jahr. In diesem Jahr wurde auf der Freilichtbühne geholfen sowie in der Kita Kunterbunt und auf dem Grundstück einer Schönfließer Familie. „Der Vorstand des Heimatvereins dankt seinen Mitgliedern. Es war wunderbar zu sehen, wie die zahlreich erschienen Helfer mit Eifer und frohen Mutes gemeinsam das angestrebte Arbeitsziel Stück um Stück erreichten“, sagt Christian Prengemann. Alle mit dem Einsatz entstandenen Aufwendungen seien darüber hinaus vom Verein mit eigenen Mitteln getragen beziehungsweise finanziert worden. Dank gilt auch dem Containerservice Lutz Garkisch, der Stadtverwaltung sowie der GCG GmbH.