Bürgerbus braucht neuen Standort

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Womöglich in der Nähe der alten Feuerwache in Gransee könnte künftig das Domizil des Bürgerbusvereins sein. Es laufen entsprechende Gespräche, wie Amtsdirektor Frank Stege bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung bekanntgab. Der frühere Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Rüdiger Ungewiß, hatte sich zuvor in der Einwohnerfragestunde zu Wort gemeldet und sich nach dem Sachstand in dieser Angelegenheit erkundigt. Derzeit ist der Bürgerbusverein provisorisch auf dem Gelände des Amtswirtschaftshofes untergebracht. Der Zustand dort wird aber von allen Beteiligten als nicht ideal angesehen.