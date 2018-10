Effektiv vorm Kasten

Matthias Haack

Neuruppin Von Matthias Haack

Mehr Mühe als gedacht hatte Union am Sonnabend, um das sieglose Team aus Gülitz zu bezwingen. Nach einer erschreckend schwachen ersten Halbzeit drehten die Neuruppiner Landesklasse-Kicker jedoch etwas auf und setzten sich mit 3:1 (1:0) durch.

Mittelfeldspieler Peter Schaden brachte es in seiner Analyse auf den Punkt: „Als wir in Führung gingen, hätte es auch 0:2 stehen können.“ Mehr noch: Das Chancenverhältnis in den ersten 45 Minuten lag ganz klar auf Seiten der Gäste. Sie standen hinten sicher und wirbelten in einer zweiten Reihe vorn. Das Mittelfeld vernachlässigten die Prignitzer aber ebenso wie die Gastgeber. Allerdings setzten die Gülitzer ihr Ass im Sturm in Szene. Sabit Alimanovic, ein ehemaliger Kicker von Tennis Borussia Berlin, war kaum zu stellen und zog nicht nur mehrere Unioner auf sich. Er brachte seine nachrückenden Außenspieler mehrfach geschickt in Szene. Nur war an Tizian Fuelbier kein Vorbeikommen, nachdem die Flanken aufgerissen worden waren.

Zweimal vergab dann Marco Wornest, ehe Sebastian Mießner einen der ganz wenigen Angriffe zur Führung nutzte. Rechtsverteidiger Marcus Krahl fing die Gülitzer Kombination nicht nur ab, er bediente auch Christian Lenz mustergültig auf der rechten Seite. Dessen klasse Flanke köpfte Mießner ein (43.). Bemerkenswert: Zwischen Balleroberung und Torjubel lagen ein Weg von 80 Metern sowie eine Zeitspanne von nur fünf Sekunden. Peter Schaden: „Aber was wir in der ersten Halbzeit spielten, war nichts. Nur mit langen Bällen, das wollten wir ganz anders machen.“

Ein wenig ansehnlicher wurde es im zweiten Durchgang. Schaden ahnte einen Pass im Spielaufbau des Gegners und bediente Mießner. Der legte quer für Christian Lenz auf (77.). Kurz darauf verkürzte Linksfuß Alimanovic auf 1:2, als er vier Unioner im Solo stehen ließ. „Das war im Stil von Arjen Robben“, applaudierte Peter Schaden im Nachhinein. Die Spielentscheidung besorgte der eingewechselte Lars Pickert, als er einen von Jannis Steinke durchgesteckten Ball zum 3:1 einnetzte.

Hatte Union in der vorigen Saison Mühe, aus seinen Chancen Tore zu erzielen, so klappt das in dieser Serie weitaus besser. Peter Schaden: „Wir sind viel effektiver geworden. Das 1:0 war extrem wichtig“, so kurz vor dem Pausenpfiff. Deftig ging Trainer Stephan Ellfeldt mit seiner Mannschaft ins Gericht. Er sprach von der „schlechtesten Saisonleistung, mit Abstand“. Das sei 45 Minuten lang nur ein beliebtes, jedoch harmloses Trainingsspiel „Ball über die Schnur“ gewesen. „Man muss sich schämen, wenn unser Torwart das Spiel eröffnen soll.“ Aus dem miesen Auftritt „machten wir zumindest noch einen akzeptablen“. Die Neuruppiner bleiben auf Tabellenrang sieben und haben bereits 14 Zähler erkämpft. Rot-Weiß Gülitz klebt im Keller fest.

Union: Fuelbier - Krahl, Engel, Kurth, Jaworek - Steven Wolter (58. Pickert), Schaden - Lenz, Wornest (90. Stegemann), Steinke - Mießner (87. Neumann)

Gülitz: Hähnke - Geske, Wiede (72. Utes), Kublank, Hoppe, Meyer, Alimanovic, Rogge, Gruel, Ajdarpasic, Bauermeister