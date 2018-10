Neue Feuerwehr-Spitze bestätigt

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Bürgermeister Marco Rutter, der bisher auch Gemeindewehrführer war, hat nun eine gute Nachfolge bekommen, wie er auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung selbst betonte. Seine Amtszeit läuft am 16. November dieses Jahres aus. Durch seine Wahl zum Bürgermeister machte es nun auch Sinn, beide Ämter personell zu trennen.

Neuer Gemeindewehrführer ist Raik Brauner. Der sympathische 28-Jährige stellte sich in der Gemeindevertretersitzung vor. In Berlin geboren, lebt er seit 1999 in Petershagen, ging hier zur Schule und legte 2009 sein Abitur am Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg ab. Von 2010 bis 2013 studierte er an der Fachhochschule der Polizei in Güstrow und war dort auch ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Es folgte ein Jahr bei der Bereitschaftspolizei in Schwerin. Danach wurde er Dienstgruppenleiter in Boitzenburg. Mittlerweile, so berichtete er, habe er sein Hobby, die Feuerwehr, zum Beruf gemacht und sei dabei, einen Laufbahnwechsel an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt zu absolvieren. Dass er bereits als Neunjähriger zur Jugendfeuerwehr kam, sei vor allem seinem Opa geschuldet, der der Gründer dieser Nachwuchsgruppe im Doppeldorf war. Einstimmig wurde Raik Brauner als neuer Gemeindewehrführer durch die Gemeindevertreter bestätigt.

Das gilt auch für Jens Müller, der als Stellvertreter agieren wird. Der 42-Jährige ist seit 1994 aktiv bei der Feuerwehr. Seit 2012 lebt er in Eggersdorf und sei da sehr gut aufgenommen worden. Seit vier Jahren war er stellvertretender Ortswehrführer und hatte sich nun als stellvertretender Gemeindewehrführer beworben. Müller ist, so erwähnte Marco Rutter in seinen Dankesworten, auch stellvertretender Zugführer der Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland.

Ein großes Dankeschön bekam auch Ralf Gastegger, der bisher stellvertretender Gemeindewehrführer war. „Was Ralf Gastegger seit der Wende, als die Feuerwehr ziemlich am Boden lag, geleistet hat, müsste eigentlich in einem anderen Rahmen noch einmal ausführlicher gewürdigt werden“, betonte der neue Bürgermeister.

Bevor Raik Brauner und Jens Müller in ihren neuen Ehrenämtern für die kommenden sechs Jahre bestätigt wurden, hatte es, so ist es üblich, Gespräche mit dem Kreisbrandmeister gegeben. Auch von dort gab es grünes Licht. (mei)