Eindringlinge im alten Asylheim

MOZ

. (MOZ) Wegen Hausfriedensbruchs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen drei junge Männer in Bernau. Die Beamten war am Sonntagnachmittag von Zeugen zum Gelände des ehemaligen Asylbewerberheims in der Lanker Straße gerufen worden, wo sich das Trio aufhielt. Bei den Männern handelte es sich um einen 18-jährigen Somali, einen 19-jährigen Iraker und einen 20-Jährigen aus Albanien, der Drogen und eine Spielzeugpistole bei sich hatte. Zwei BMX-Fahrräder, mit denen die drei zuvor gesehen wurden, fanden sich ebenfalls in der Nähe. Sie waren, wie sich herausstellte, am Bahnhof Bernau gestohlen worden.