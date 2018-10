Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Nach dem Brand eines Lkw am Freitagabend an der Neuruppiner Frank-Künstler-Straße ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das bestätigte Sprecherin Ariane Feierbach am Montag.

Gegen 22.25 Uhr war das Fahrzeug am Freitag in Flammen aufgegangen. Es handelte sich laut Feierbach um einen Möbeltransporter, der zu diesem Zeitpunkt nicht voll beladen war. Das Feuer breitete sich schnell über den gesamten Lkw aus. Auch ein Ford, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand, und drei Bäume wurden durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Neuruppiner Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf angrenzende Häuser und andere Fahrzeuge ausbreitete. Eine hohe Rauchsäule war über der Stadt zu sehen.

Gleich nachdem das Feuer gelöscht war, begann laut Ariane Feierbach die kriminaltechnische Untersuchung an der Franz-Künstler-Straße, die nun auf Brandstiftung als Ursache hindeutet. Mehr Details kann die Polizeisprecherin dazu nicht sagen, denn die Fahndung nach dem Täter läuft. Sollten Zeugen an besagtem Freitagabend etwas beobachtet haben, können sie sich telefonisch unter 03391 3540 bei der Polizeiinspektion in Neuruppin melden.(jvo)