Müllroser Landesklasse-Spieler kassieren erste Niederlage

Hagen Bernard

Müllrose Der Müllroser SV hat in der Fußball-Landesklasse Ost seine erste Saisonniederlage kassiert. Die drittplatzierten Schlaubetaler unterlagen beim Tabellenzweiten FSV Luckenwalde II mit 0:2 (0:0).

Die meisten Probleme habe den Gästen laut Trainer Dirk Herrgoß der ungewohnt kleine Kunstrasenplatz bereitet. So konnten die Müllroser in keiner Phase des Spiels gegen die gut aufgestellten Gastgeber ihr Spiel rüberbringen und leisteten sich vor allem defensiv zu viele Fehler, so dass die Gastgeber zu relativ vielen Chancen kamen. Herrgoß: „Wenn wir schon mal in Ballbesitz kamen, ist der Ball zu schnell verloren gegangen.“

In der Anfangsphase hatte der insgesamt stark haltende Schlussmann Philipp Reschke die Müllroser mit mehreren Paraden im Spiel gehalten. Nach der Pause kam der MSV besser in die Partie, so köpfte Paul Herrmann in der 50. Minute den Ball knapp am Tor vorbei. Nach knapp einer Stunde die Luckenwalder Führung: Bei einem Konter drang Denys Repetylo in den Strafraum und fiel über das von Tobias Karge ausgestellte Bein. Obwohl der Ball ins Aus ging, gab es Foulelfmeter (56.). Zwei Minuten später wuschen die Gastgeber gegen noch unsortierte Müllroser nach. Gegen den frei gespielten Repetylo hatte Torwart Reschke keine Chance. Der MSV mühte sich danach vergeblich um den Anschlusstreffer.(hb)

Müllroser SV: Philipp Reschke – René Franz, Tobias Karge, Lukas Gräber, Elias Ponta (85. Adolf Kampioni) – Tino Heering (66. Denny Heinze), Mah Herrmann, Gordon Duran, Christopher Krüger – Felix Hackel (66. Eric-Gordan Kirchhoff), Paul Herrmann

Schiedsrichter: Norbert Koch (Zernsdorf) – Zuschauer: 46