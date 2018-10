Nullnummer an der Neiße

Hagen Bernard

Guben Am 8. Spieltag der Landesliga Süd hat der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt beim 1. FC Guben nur 0:0 gespielt. Durch das Remis verpassten die Eisenhüttenstädter den Sprung ins obere Tabellendrittel.

Das Spiel begann bei den Gastgebern mit einer herausragenden Chance für Kamil Rajchel, der in der 1. Minute an Dynamo-Torwart Sebastian Grummt scheiterte. Auf der anderen Seite kombinierten sich die Gäste in der 6. Minute über Jan Kretschmann und Steven Frühauf in den Strafraum, wo Eddi Hantelmann als letzter Passempfänger die Kugel über das Tor drosch.

Beide Teams hatten in der Anfangsphase große Probleme, ihre defensive Ordnung zu finden, und so gab es weitere Großchancen auf beiden Seiten. In der 18. Minute war es erneut Sebastian Grummt, der erst einen Schuss aus 14 Metern hielt und den anschließenden Nachschuss ebenfalls parierte. Vier Minuten später marschierte Dimitrij Altengof in den Gubener Strafraum, doch auch er konnte im Eins-gegen-Eins den Gubener Keeper nicht bezwingen.

Die größte Chance des Spiels hatten die Neißestädter in der 35. Minute, als gleich zwei Gubener Spieler von der Mittellinie alleine auf Sebastian Grummt zu liefen, doch den Dynamokeeper nicht überwinden konnten. Nur zwei Minuten später ging der Gubener Pietka nach einem Zweikampf mit Ahmadi im Gästestrafraum zu Boden, Schiedsrichter Kolm ließ weiter spielen.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselten die Gäste zweimal und kamen so etwas schwungvoller aus der Pause, aber richtig Zwingendes gelang ihnen nicht. Ein Freistoß von Maik Frühauf aus 20 Metern war die einzige nennenswerte Chance der Dynamos, doch Karol Matwiejczyk konnte mit Hilfe der Querlatte den Ball zur Ecke abwehren. Die Gubener setzten im zweiten Durchgang nur noch auf Konter und hatten damit fast Erfolg, weil die nicht so gut funktionierende Defensive der Dynamos einige Räume preisgab. So musste Konstantin Klippenstein in höchster Not gegen Danny Vu Tuan retten. Die Gubener monierten Handspiel, doch die Gesichtsschwellung von Klippenstein zeigte klar, wohin der Ball gegangen war.

Dynamo: Sebastian Grummt – Eddi Hantelmann (46. Oliver Weniger), Konstantin Klippenstein, Daniel Friedrich, Najibullah Ahmadi – Maik Frühauf, Benjamin Bartz – Dimitrij Altengof, Steven Frühauf, Bagher Niazi (76. Robert Glaser) – Jan Kretschmann (46. Aziz Touré)Schiedsrichter: Dominik Kolm (Seelow) – Zuschauer: 58