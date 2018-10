Bärenstarker Briesener Auftritt

Heiko Hempel

Hohenleipisch Die Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Briesen haben beim VfB Hohenleipiisch einen ebenso überraschenden wie hochverdienten 2:0-Erfolg gelandet. Dabei standen die Vorzeichen nach den herben Klatschen beim TSV Schlieben (0:4) und gegen Eintracht Miersdorf/Zeuthen (0:5) alles andere als gut. Gleich neun Spieler fehlten, zuletzt hatten sich Dennis Lucke und Philipp Ockert im Training verletzt, fallen wohl länger aus.

So gab Sommer-Neuzugang Lasse Krastel – der 20-Jährige kam vom 1. FC Frankfurt II – sein Debüt, reiste der in Chemnitz studierende Rocco Zalenga auf Vereinskosten an, setzte sich Co-Trainer Tino Rockmann als Ersatzspieler mit auf die Bank. Da fiel es selbst den kühnsten Optimisten schwer, an ein Erfolgserlebnis zu glauben. Aber es kam anders ...

Keeper Gerard Binder verhinderte mit starker Parade im Eins-zu-eins gegen Sascha Gutsche einen Rückstand (13.). Nach den zuletzt vielen Gegentoren agierten die Gäste aus einer kompakten Formation heraus über die schnellen Außen Christoph Hanke und Zalenga. Und als Jakob Naskrenski einen Klasse-Konter mustergültig per Direktabnahme abschloss, hieß es 0:1 (15.). Sichtlich geschockt, leistete sich der VfB zahlreiche Ungenauigkeiten – und kassierte nur zehn Minuten später durch den agilen Hanke den zweiten Gegentreffer, war damit bis zur Pause sogar noch gut bedient.

Blau-Weiß-Trainer Ronny Pesch war sehr zufrieden mit der taktischen Umsetzung seiner Spielidee, warnte aber auch davor, nicht unkonzentriert zu werden. So spielten die Gäste selbstbewusst weiter und hättendie Führung ausbauen können. Ein Freistoß von Philipp Sellmann landete am Pfosten, ein indirekter Freistoß wegen unerlaubten Rückspiels auf Torwart Max Kotte verfehlte nur um Zentimeter das Gehäuse der Platzherren, die ihre schwächste Saisonleistung boten und einfach keine Mittel fanden, den Briesener wehzutun. Diese jubelten zurecht über einen so nicht unbedingt erwarteten Auswärtssieg. „Das war die richtige Reaktion nach der zuletzt aufgekommenen Kritik“, lobte Pesch.