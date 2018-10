Mit blauem Auge an die Spitze

Bert Körber

Kiel Als die Volleyballer der TSGL Schöneiche nach dem 3:2 (22:25, 25:20, 28:30, 25:16, 15:13) gegen den Kieler TV II – dem fünften Sieg im sechsten Saisonspiel – die Hein-Dahlinger-Halle im Südosten der Hansestadt verließen und sich auf die lange Rückfahrt machten, waren sie Tabellenfüher der Dritten Liga Nord.

Nach 111 Minuten reiner Spielzeit war die Mannschaft von Trainer Jürgen Treppner in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen, drohte doch dem in der Verlängerung verlorenen dritten Satz eine Auswärtsniederlage gegen den Tabellenvorletzten.

Der hatte von Beginn an erstaunlich unbeschwert aufgespielt,war in der recht kalten Halle schneller auf Touren gekommen und gewann den ersten Durchgang verdient. Treppner, der neben Daniel Hähnert auch auf den verletzten Mittelblocker Erik Witt verzichten musste, hatte neben dem dafür von Beginn an eingesetzten Neuzugang Erik Stegen auch die Zwillinge Dustin und Darryl Ruf zum ersten Mal gemeinsam aufs Feld geschickt. Das waren aber augenscheinlich doch zu viele Umstellungen gegenüber dem Heimsieg der Vorwoche gegen den PSV Neustrelitz. Deshalb kam bereits kurz vor Ende des Satzes Kapitän Lucas Grofe für Darryl Ruf zum Einsatz, aber auch er konnte das 22:25 nicht mehr verhindern.

Der zweite Abschnitt war eine relativ klare Angelegenheit für die TSGL, aber schon mit Beginn des dritten Durchgangs wurde erneut deutlich, dass die Hausherren sich an diesem Tag einiges vorgenommen hatten. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, an dessen Ende sich die Kieler, wenn auch etwas glücklich, in der „Overtime“ durchsetzten. Auch die Einwechslungen der Routiniers Marcus Steck und Kevin Meusel sowie von Maximilian Fromm auf Schöneicher Seite konnten den damit feststehenden Punktverlust nicht verhindern. Aber dafür fruchtete diese taktische Maßnahme im anschließenden vierten Satz wesentlich besser, den die Gäste klar für sich entscheiden konnten.

Und auch wenn es im entscheidenden Tie-Break am Ende noch einmal eng wurde, war der 3:2-Erfolg der Schöneicher letztlich nicht wirklich in Gefahr. Meusel setzte mit einem krachenden Angriff den Schlusspunkt unter einen schwer erkämpften Arbeitssieg für sein Team, das sich nun konzentriert auf das an seinem 30. Geburtstag stattfindende Heimspiel am Sonnabend gegen den Eimsbütteler TV aus Hamburg vorbereiten wird, um unbedingt die knappe Tabellenführung zu verteidigen – und anschließend den runden Ehrentag des Schöneicher Urgesteins zu feiern.