SSC-Frauen landen einen 3:0-Heimsieg

Janine Kießhauer

Storkow Im vierten Saison-Heimspiel haben die Landesliga-Fußballerinnen des Storkower SC den dritten Heimsieg gefeiert. Gegen den bisherigen Tabellennachbarn SG Sieversdorf gelang ein am Ende deutlicher 3:0-Erfolg.

Nach der knappen 0:1-Niederlage in der Vorwoche beim 1. FFC Turbine Potsdam III war den Storchenstädterinnen anzumerken, dass sie auf heimischem Rasen unbedingt wieder punkten wollten. Sie bestimmten von Beginn an das Geschehen und gingen nach 25 Minuten durch Anja Noack in Führung, die eine Ablage von Habbiba-Shakira Hammami aus 35 Metern verwertete.

Die zweite Halbzeit spielte sich meist zwischen den Strafräumen ab, wobei sich beide Mannschaften keine nennenswerten Chancen erarbeiten konnten. Die Gäste, die nur mit elf Spielerinnen angereist waren, mussten nach einer Stunde auf Grund einer Verletzung die Partie in Unterzahl zu Ende bringen. So drehte die Storkower Mannschaft von Trainer Thomas Maletzki in letzten Minuten noch einmal auf. Als Nicole Radzko im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte, verwandelte Jessica Jana Molzen den fälligen Elfmeter sicher (82.). Und eine Minute vor dem Abpfiff gelang Charlotte Gorsky der 3:0-Endstand.

Sein nächstes Spiel bestreitet der neuntplatzierte SSC erst am 4. November. Dann geht es zum FSV Forst Borgsdorf, der in Potsdam 2:0 gewann und sich auf Rang 4 vorschob. (jki)

Storkower SC: Janine Kieshauer – Anja Noack, Antonia Böhme, Jessica JanaMolzen, Maja Christoph (64. KatharinaWulff) – Jenna Ringeltaube, Nicole Radzko, Birgit Rost, Sarina Broche – Sophie-Marleen Kratz (64. Charlotte Gorsky), Habiba-Shakira Hammami

Schiedsrichter: Pascal Reisner (Eisenhüttenstadt) – Zuschauer: 21