Angermünder Handball-Damen im Torrausch

Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Für eine Überraschung sorgten die Brandenburgliga-Handballerinnen des HC Angermünde. Sie haben die spielstarke HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf klar mit 31:19 besiegt.

Mit Teltow/Rulsdorf war der erste wirkliche Gradmesser in Angermünde angereist. Erstmals in dieser Saison sind die HCA-Damen mit einer offensiven 5:1-Deckung in ein Spiel gestartet. Durch den kurzfristigen Ausfall von Elisa Dahlke musste der Nachwuchs in persona von Lea Nedlin von Anfang an ran. „Gerade die Kombination aus erfahrenen Spielerinnen um Karolin Köder und Julia Baumann und jungen, vor allem schnellen Akteurinnen wie Nedlin und Sina Hahne, machte über das gesamte Spiel einen prima funktionierenden Mix aus“, so erklärte Trainer Denny Reinicke das erfolgreiche Auftreten seiner Mannschaft. Obersten Glanz versprühte Carolin Raatz, die unter der Woche krankheitsbedingt pausieren musste, im Punktspiel in Punkto Abschluss aber zur Höchstform auflief. Sieben Tore gingen auf ihr Konto. Neuzugang Petra-Sina Hahne erzielte ihre ersten Treffer für den HCA.

Die Gastgeberinnen starteten mit einem Rückstand in die Begegnung und so sah es auch nach zwischenzeitlicher Führung wieder nach mehr als vier Minuten aus (2:3). Das sollte das letzte Hinterherhinken in der Partie sein, denn nach dem 3:3-Ausgleich durch Julia Baumann lief es wie geschmiert. Tor um Tor wurde erkämpft – zur Pause stand es 17:12. „Mit dem Pausenresultat waren wir sehr zufrieden. Trotzdem gaben wir der Mannschaft den Rat, vor allem in der Abwehr konzentrierter zu sein und vor allem früher anzugreifen“, sagte Co-Trainer Dirk Cavalier.

Die ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte waren dann schon spielentscheidend. Der HCA zog mit fünf Toren in Folge auf 23:12 davon (36.). Obwohl die Gäste früh eine Auszeit nahmen, konnten sie den Spielfluss des HCA nicht stoppen. Der Elf-Tore-Vorsprung hielt kontinuierlich bis zum Schluss an. Am Ende stand es gar 31:19.

„Alle Spielerinnen bekamen heute Einsatzzeiten. Mit der Ausbeute von mehr als dreißig Toren waren wir sehr zufrieden“, freute sich Denny Reinicke. Jetzt gilt es, sich in den kommenden drei Wochen auf das schwere Auswärtsspiel beim VfB Doberlug-Kirchhain vorzubereiten. Der gewann gegen Lok Rangsdorf 21:19.