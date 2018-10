Ahrensfelder Nadelstiche ärgern Favoriten

Ingo Muhme

Ahrensfelde Staffelfavorit RSV Eintracht aus Stahnsdorf bleibt auch am 8. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord weiter verlustpunktfrei und gewinnt die Partie beim Aufsteiger Grün-Weiss Ahrensfelde am Ende verdient und standesgemäß mit 3:1.

„Ich wäre heute froh, wenn wir unter fünf Gegentoren bleiben würden“, hatte Ahrensfeldes Abteilungsleiter Maik Pruschke gemutmaßt und damit schon mal seinen großen Respekt gegenüber dem Spitzenreiter offenbart.

Grün-Weiss hatte mit einer Fünfer-Abwehrkette die defensivere Ausrichtung gewählt und fuhr damit in der Anfangsphase recht gut. Denn der RSV bekam Probleme. Allein schon damit, dass die Heimelf sich nicht einigelte, sondern auch mutig, natürlich mit Absicherung, nach vorne spielte.

Die 210 Zuschauer sahen ein gutes Landesligaspiel, welches vornehmlich von der Spannung lebte. Eintracht brauchte Ideen, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. Mit langen Diagonalbällen war der gut gestaffelten Heimabwehr kaum beizukommen. So wirkten die Gäste schon ein wenig überrascht, dass die Nadelstiche des Aufsteigers mit Schmackes vorgetragen wurden und auch Wirkung zeigten.

Eine schwache Spieleröffnung von RSV-Keeper Ken Straße wurde zum Bumerang und leitete die vielumjubelte 1:0-Führung ein. Blenard Colaki erkannte die Situation, fackelte nicht lange und legte zum eingelaufenen Patrick Hamel auf, der sehr kaltschnäuzig per Flachschuss einnetzte (18.).

Eintracht wirkte in der Folgezeit schon ein wenig konsterniert. Blenard Colaki, mit seiner 100prozentigen Möglichkeit, als er völlig frei den Ball recht kläglich nur an den Pfosten setzte, hätte diesen Zustand wahrscheinlich noch mehr untermauert (22.). „Ich wüsste schon gerne, wie das Spiel verlaufen wäre, wenn Blenard den reingemacht hätte“, trauerte Heimtrainer Jürgen Beyer der vergebenen Chance nach.

RSV-Coach Patrick Hinze sah, dass sein Team Probleme hatte und forderte immer wieder Geduld. Die Umstellung der Spielweise, weg von den Diagonalbällen zu mehr Übermacht durch die Mitte, brachte dann die erste richtige Gästemöglichkeit. Ein Durchstecker auf den pfeilschnellen Alexander Möhl, der dann platziert abzog und Ahrensfeldes Keeper zur Glanztat zwang, hatte schon große Qualität. Glück hatte Grün-Weiss, dass Lennart Buchholz den Lattenabpraller in die Wolken jagte (28.).

Stahnsdorf entdeckte die Schwäche der Gastgeber, die in der Folge immer wieder mit Anspielen in die Schnittstellen Probleme bekamen und diese kaum unterbinden konnten. So brauchte es die Schlussphase des ersten Durchganges, um die vorherrschende Ahrensfelder Euphorie mit drei Nackenschlägen im Zweiminutentakt zu zerlegen. Immer mit dem gleichen Prozedere wurde die Heimdefensive düpiert und aufgerissen. Alexander Möhl, als Doppelpacker (39., 43,) und sein Sturmkollege Dennis Paul (45.) waren dann nicht zu halten und rigoros im Abschluss, wobei der Treffer zum 1:2 nicht unhaltbar schien.

Ahrensfelde hatte nichts zu verlieren und gestaltete den zweiten Durchgang nun aus einer weiterhin sicheren Abwehr. Eintracht ließ die Zügel auch etwas schleifen und hoffte auf Fehler der Gegnerschaft, um dann zu kontern. Mit Einwechslung von Levi Böttcher, der mit seiner ersten Ballberührung den Pfosten traf, zeigte der RSV schon an, dass man auch für solche Situationen das richtige Personal auf Vorrat hat (58.).

Grün-Weiss war weiterhin bemüht, spielte auf Augenhöhe, doch die Gefährlichkeit im Vorwärtsgang blieb weitestgehend auf der Strecke. Levi Böttcher prüfte in der 79. Minute noch einmal mit sattem Schuss Ahrensfeldes Keeper Vollmer und beendete damit die Angriffsbemühungen seiner Eintracht. „Wir haben schon erkannt, wie RSV seine Anspiele vorbereitet, aber leider nicht in der Entstehung verhindert“, wusste Ahrensfeldes Abwehrchef Alexander Kaatz die Niederlage richtig einzuordnen. Sein Chef Jürgen Beyer setzte nahtlos an: „Ich denke, wir haben 30 Minuten hervorragend gespielt, wenig zugelassen und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Leider waren wir bei den Gegentoren zu unkonzentriert. Trotzdem macht mich es schon ein wenig stolz, dass der Gästetrainer uns als bisher bestes Team gesehen hat.“

Gästetrainer Patrick Hinze zeigte sich ebenfalls verständlicherweise nicht unzufrieden: „Wir wussten, dass dies hier eine schwere Aufgabe wird. Schlussendlich hat unsere Spielweise auf engem Raum mit tiefen Bällen den Ausschlag zum Erfolg gegeben. Und dabei waren wir sehr effektiv.“