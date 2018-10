Dem Aufsteiger die Grenzen aufgezeigt

Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Durch einen ungefährdeten 33:19 (14:6)-Erfolg gegen Aufsteiger Eintracht Hildesheim haben die Handball-Frauen des Frankfurter HC am Sonntag ihre Siegesserie in der Nordstaffel der 3. Liga fortgesetzt. Mit 6:0 Punkten belegen sie in dieser nun Rang 3.

Dass es am Ende ein echtes Schützenfest werden sollte, war zu Beginn der Partie nicht wirklich abzusehen. Tatsächlich dauerte es geschlagene neun Minuten ehe der Frankfurterin Vanessa Plümer der erste Treffer der Partie gelang. In der Folge übernahmen die Schützlinge von Trainer Wolfgang Pötzsch dann aber mehr und mehr die Spielkontrolle und hatten vor 556 begeisterten Zuschauern in der Brandenburg-Halle mit dem 14:6 zur Pause bereits eine Vorentscheidung erzielt.

„Am Anfang waren es viele Fehler auf beiden Seiten. Dann hat sich unser Spiel stabilisiert und wir konnten uns absetzen“, erkannte Wolfgang Pötzsch. Trotz der anfänglich recht harten Gangart der Gäste zogen die Frankfurterinnen nach den torarmen ersten 15 Minuten (4:1) mit vier Treffern in Folge (darunter ein Hattrick von Michéle Dürrwald) von 6:3 auf 10:3 erstmals deutlich davon (23.). Der Aufsteiger wirkte konsterniert, schaffte kaum noch geordnete Spielzüge. Ganz anders der FHC, der sich mit durchdachtem und schnellem Spiel einen beruhigenden Pausenvorsprung erspielte.

Die Überlegenheit der Gastgeberinnen riss auch nach der Pause nicht ab, insbesondere Michéle Dürrwald war kaum zu bremsen. Die 22-jährige Rückraumwerferin erzielte beim 22:12 (42.) den ersten Zehn-Tore-Vorsprung des Heim-Teams. „Es gibt Tage, da ist jeder Wurf ein Treffer. Ich bin heute ganz zufrieden“, freute sich die elffache Torschützin.

Selbst eine doppelte numerische Überlegenheit konnten die Niedersachsen nicht nutzen und so räumte FHC-Trainer Wolfgang Pötzsch in der Schlussviertelstunde allen Spielerinnen noch Einsatzzeiten ein, ohne dabei den Gesamterfolg zu gefährden. „Wir haben heute mit veränderter Formation gespielt, aber die Mädels haben das hervorragend gemacht“, lobte der Coach. Lediglich mit den vielen Nachlässigkeiten, die nicht zum ersten Mal auftraten, war der Coach nicht zufrieden. „Insgesamt waren es wieder zu viele Fehler. Das schmälert etwas die Leistung.“

Was die Ergebnisse betreffe, hoffe Pötzsch aber, dass es auch in naher Zukunft so weiter gehe. Schließlich kämen interessante Partien auf sein Team zu. Nach dem Derby in Altlandsberg am kommenden Sonnabend reisen die Oderstädterinnen am Reformationstag über 500 Kilometer zum Auswärtsspiel nach Viöl. Zum Abschluss der Englischen Woche erwartet der FHC dann Borussia Dortmund zum Kracher im Achtelfinale des DHB-Pokals.