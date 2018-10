MTV Altlandsberg läuft dem Erfolg hinterher

Georgios Tsapanos

Jörl Die Handball-Frauen des MTV Altlandsberg unterliegen im Auswärtsspiel der 3. Liga bei der HSG Jörl DE Viöl erneut deutlich mit 18:30 (8:15). Es gab in dieser Saison erst einen vollen Erfolg. Der MTV ist weiter Tabellenletzter.

Alle Vergleiche hinken. Aber in der letzten Saison schnitten die Altlandsbergerinnen gegen die HSG Jörl Doppeleiche Viöl im Verhältnis betrachtet besser ab. Zu Hause verlor man mit 27:30, in Viöl mit 25:31 gegen die späteren Vizemeisterinnen. Lässt das irgendwelche Rückschlüsse auf die aktuelle grün-weiße Mannschaft zu?

Ja, die aktuelle Mannschaft leidet nach wie vor unter ziemlich hartnäckigem Verletzungspech. Milena Gerock wird diese Saison gar nicht mehr spielen. Magda Stanulewicz wird noch mindestens zwei Wochen zuschauen müssen, ehe sie wieder mit dem Training beginnen kann. Lavinia Poterasi und Claudia Neumann haben zum ersten Mal seit Langem wieder gespielt. Beiden war aber anzumerken, dass sie schon geraume Zeit pausiert hatten: Lavinia Poterasi über ein ganzes Jahr.

Ja, die dadurch limitierten Wechselmöglichkeiten lassen den MTV für die Gegner zu einer zu leicht berechenbaren Größe werden. Inzwischen dürfte es keine gegnerische Mannschaft geben, die sich nicht darauf konzentriert, Ann-Catrin Höbbel aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn die dann auch noch, wie gegen die HSG, einen schlechten Tag erwischt, wird die Angelegenheit ganz schön eng.

Die Mannschaft ist angesichts der jüngsten Ergebnisse augenfällig verunsichert. Dabei sind es nicht die Niederlagen selbst, die so nachhaltig ins Kontor schlagen. Verunsichernd wirkt vielmehr die Art und Weise, wie diese erlitten werden. Auch in Viöl fehlte es nicht nur an Durchschlagskraft in der Spitze, es fehlte auch über weite Strecken an einer engagierten, um nicht zu sagen bissigen Abwehr.

Der Eindruck, dass die Mannschaft taktische Vorgaben nur sehr eingeschränkt umzusetzen in der Lage ist, ist nicht wirklich falsch. Ganz offensichtlich liegt es aber auch an der Bank, ihre Anforderungen den speziellen Möglichkeiten der Akteurinnen anzupassen. Unmögliches kann man verlangen, die Lebenserfahrung aber lehrt, dass man es nur in den seltensten Fällen bekommt.

Doch all diese Erklärungen können und dürfen nicht als Entschuldigungen für ein bestenfalls suboptimales Auftreten der MTV-Frauen herhalten. Durch die Mannschaft (Trainer- und Betreuerteam inklusive) muss endlich ein Ruck gehen. Alle können besser spielen, als sie es momentan tun. Sie müssen wieder zu ihrer alten Form finden. Alle können engagierter kämpfen, als es derzeit den Anschein hat. Sie müssen diesen Kampfgeist wieder an den Tag legen. Denn nach Lage der Dinge kann das Team nur durch und über den Kampf wieder zu seinem Spiel finden.

Auch Manager Wolfram Eschenbach wertet die Lage als sehr bedenklich. „Im Moment können auch von der Vereinsführung aus nur alle eindringlich appellieren und hoffen, dass sich endlich ein Erfolgserlebnis einstellt.

Es könnte keinen besseren Zeitpunkt dafür geben, als das Brandenburg-Derby in Altlandsberg am Sonnabend gegen die Frauen des Frankfurter HC, die derzeit noch ohne Punktverlust sind.