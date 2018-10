Olejniczak ist neuer Bürgermeister

Lisa Mahlke

Slubice (MOZ) Mariusz Olejniczak wurde am Sonntag von den Słubicern zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Mit fast 58 Prozent der Stimmen setzte er sich deutlich gegen die anderen drei Kandidaten durch.Gewählt wurden außerdem die neuen Stadtverordneten.

Gerechnet hatte man in Słubice mit einer Stichwahl am 4. November, zwischen Mariusz Dubacki und Mariusz Olejniczak. Letzterer setzte sich allerdings im ersten Wahlgang am Sonntag bereits eindeutig durch. Er bekam 57,92 Prozent der Stimmen. Tomasz Pisarek lag mit etwa 18 Prozent dahinter, für Mariusz Dubacki stimmten knapp 15 Prozent ab und Maja Pszczołowska-Mizerska bekam rund 9 Prozent der Stimmen.

Von einem „großen Vertrauensmandat“ spricht der frisch gebackene Bürgermeister am Montag auf Nachfrage. Und von der Verpflichtung, hart für die Gemeinde zu arbeiten. „Das ist eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung“, sagt der 45-Jährige. Er freue sich, dass sein Wahlspruch „Immer nah an den Menschen“ nun auf die Probe gestellt wird. „Die Wähler, die für mich gestimmt haben, zeigen, dass diese Form der Zusammenarbeit auch ihnen nahe ist“, so der Bürgermeister. Der Spruch sei nicht nur ein Slogan, mit dem er in den Wahlkampf gegangen war, sondern eine Meinung, „mit der ich auch die kommenden fünf Jahre als Bürgermeister mein Programm Schritt für Schritt umsetzen will“, schreibt er auf seiner Facebook-Seite.

Schon begonnene Projekte und Investitionen, die in der Umsetzung sind, will er weiter fortsetzen, sagte er der MOZ. An erster Stelle stehe zunächst der Haushaltsplan für das kommende Jahr, den der bisherige Bürgermeister Tomasz Ciszewicz vorbereitet hatte und den Olejniczak am 15. November bekommen und analysieren wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Słubice und Frankfurt bringe seit vielen Jahren so gute Ergebnisse für beide Städte mit sich, dass er sich nicht vorstellen könne, „von diesem Weg abzuweichen“. „Wir sind dabei, unsere bisherigen Aktivitäten zusammenzufassen und bis 2030 eine langfristige Kooperationsstrategie zu erarbeiten“, verspricht Olejniczak. Mit dem Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke habe er erst kürzlich über eine Zusammenarbeit gesprochen. Doch jetzt, da er wisse, dass er zum Bürgermeister von Słubice gewählt worden ist, könne er sagen, dass „unsere nächsten Gespräche viel konkreter sein werden“. Zu einem gemeinsamen Treffen werde es sicher bald kommen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 51,86 Prozent, wahlberechtigt waren gut 15 000 Słubicer. Zum Vergleich: Im ersten Wahlgang der OB-Wahl in Frankfurt im März dieses Jahres gab es eine Wahlbeteiligung von 45,5 Prozent. Bei der Stichwahl zwei Wochen später gaben nur noch 37,7 Prozent der fast 49 000 wahlberechtigten Frankfurter ihre Stimme ab.

Gewählt wurden am Sonntag in Słubice außerdem die Stadtverordneten. Von den 15 Plätzen gingen elf an Kandidaten aus Olejniczaks Wahlkomitee: Maria Skalniak und Jarosław Sadowski (in der vorangegangenen Wahlperiode stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher), Piotr Gołdyn, Grzegorz Cholewczynski, Bernard Jasiewicz, Józef Grabowski, Ewa Chustecka und Waldemar Dutkiewicz (auch sie waren Stadtverordnete in der vorangegangenen Wahlperiode) sowie Agnieszka Pakulska, Piotr Zalisz und Ewa Guzik. Aus dem Wahlkomitee des Bürgermeisterkandidaten Mariusz Dubacki wurden Alicja Pietrzyk und Krystyna Baczynska, aus dem Wahlkomitee des Bürgermeisterkandidaten Tomasz Pisarek wurde Rafał Mazurek und aus seinem eigenen Wahlkomitee wurde Daniel Szurka gewählt (die drei letzteren waren ebenfalls zuvor Stadtverordnete).

„Ich bin stolz darauf, dass in den neuen Stadtrat in Słubice elf Personen aus meinem Wahlkomitee gekommen sind“, sagt Mariusz Olejniczak zu diesem Ergebnis. Die Freude sei umso größer, da acht davon bereits in der vorherigen Wahlperiode Stadtverordnete waren. „Das zeigt“, sagt der neue Bürgermeister, „dass alles, was wir bisher gemeinsam gemacht haben, als sehr gut bewertet wurde.“

Mariusz Olejniczak ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er hat an der Technischen Universität in Szczecin an der Fakultät für Umweltwissenschaften und Landwirtschaft studiert. Bislang war er Stadtverordnetenvorsitzender in Słubice.