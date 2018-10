Lesen, lernen, Leute treffen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Dias digitalisieren, vermeintlichen Müll kreativ aufbereiten und Roboter programmieren – all das verbirgt sich hinter dem sperrigen Begriff „Makerspace“. „Das sind kleine Zusammenkünfte, bei denen man zu verschiedenen Themen gestalterisch aktiv wird“, erklärt Pascal Gräfe.

Rund um den Tag der Bibliotheken am Mittwoch findet in dieser Woche täglich, 16 bis 17 Uhr, ein anderes Lern- und Kreativangebot statt. Der Ideenworkshop zum Auftakt am Montag stieß mit nur einem Teilnehmer allerdings kaum auf Interesse. „Das muss wachsen“, sagt Gräfe. Er ist zuversichtlich, dass sich eigenständig organisierende Gruppen, etwa zum Stricken oder Programmieren, einen festen Platz im Angebot von Bibliotheken haben. Ziel sei es, im nächsten Jahr einmal pro Monat einen solchen Makerspace anzubieten.

„Bibliotheken sind keine reinen Bücherstuben mehr“, sagt Leiterin Birgit Paul. „Wir sind ein Spiegelbild der Stadt und müssen uns den vielfältigen Bedürfnissen der Menschen anpassen.“ Ein ruhiger Ort für Hausaufgaben, Deutschunterricht und Berufsvorbereitung für Migranten, Internetrecherche, Kindertheater, Malkurse, E-Book-Ausleihe – all das bietet die Stadtbibliothek an. Der „Makerspace“ ist ein weiterer Baustein, mit dem sie ihrer Bedeutung als Ort der Begegnung, Wissensaneignung und immer stärker auch der Wissensvermittlung gerecht wird.

Jedes Jahr finden rund 64 000 Besucher den Weg in die Bibliothek. Auch die Digitalisierung hat daran nichts geändert. „Bei der Entleihe von Büchern gab es definitiv einen Einbruch“, sagt die Bibliotheksleiterin. Ein Großteil der rund 4400 angemeldeten Nutzer, vermutet sie, nimmt inzwischen die Möglichkeit wahr, per sogenannter „Onleihe“ über die Internetseite der Bibliothek digitale Medien wie E-Books zu entleihen. „Dadurch haben wir auch eine Leserin, die in Island wohnt“, schmunzelt Birgit Paul.

Viele jugendliche Leser konnte die Bibliothek durch Aktionen in Kindergärten und Schulen in der Vergangenheit gewinnen. Und für ehemalige Fürstenwalder zwischen 30 und 40, die sich zur Familiengründung wieder in ihrer Heimat niederlassen, sagt die Leiterin, sei die Bibliothek mit ihren Informationsangeboten und Veranstaltungen ebenfalls eine wichtige Anlaufstelle.

Natürlich gibt es auch die klassischen Vielleser, die sich in regelmäßigen Abständen mit Nachschub eindecken. Am Montag konnte man ihnen im Atelier der Kulturfabrik auf dem Bücherflohmarkt begegnen. Gut 20 Bücher stapeln sich im Korb von Olivia Volkmann übereinander, darunter vier Teile der Jugendroman-Serie „Plötzlich Prinzessin“. Drei bis vier Bücher in der Woche lese sie, erzählt die 14-Jährige.

Mit dem Kindermusiktheater „Heut’ ist im Schloss großer Ball“, Mittwoch, 10 Uhr (Eintritt 4 Euro), und einem Tucholsky-Nachmittag mit Kabarettist Wolf Butter, Donnerstag, 14 Uhr (Eintritt frei), gehen die Veranstaltungen in der Bibliothek weiter.