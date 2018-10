Sperrungen sorgen für Umwege

Bagger und Radlader: Mitarbeiter der Firma Oevermann arbeiten in Arensdorf an einer provisorischen Buswendeschleife für den kommenden Bauabschnitt im nächsten Jahr. © Foto: Bettina Winkler/MOZ

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Autofahrer, die über Land in Richtung Frankfurt unterwegs sind, müssen derzeit lange Umwege in Kauf nehmen. Seit September wird unter Vollsperrung die Bundesstraße 5 in der Ortslage Arensdorf erneuert. Seit Montag ist die Kreisstraße zwischen Steinhöfel und Demnitz ebenfalls dicht.

Ein Radlader bringt tonnenweise Schotter zum Ortsausgang Arensdorf in Richtung Hasenfelde. Der bereitstehende Bagger verteilt die Masse. „Wir bauen hier eine provisorische Buswendeschleife, wenn im kommenden Jahr die Arbeiten weiter gehen und die Ortsdurchfahrt wieder dicht ist“, erklärt Maik Bursch, Polier der Firma Oevermann, die seit September im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg die 1,5 Kilometer lange Ortsdurchfahrt an der B5, die auch als Alternativstrecke zur A12 genutzt wird, ausbaut. Die Straßenbauer sind im vorläufigen Endspurt. In 14 Tagen soll die Ortsdurchfahrt wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Baustelle, die nach der Winterpause im nächsten Frühjahr weiter gehen soll, ist in vier Abschnitte eingeteilt. Das erste Stück (271 Meter) vom Friedhof bis zur Einmündung nach Hasenfelde ist in den letzten Wochen grundhaft ausgebaut worden. Bedeutet: Die alte Fahrbahn und der Unterbau mussten komplett raus. Zudem wurde die 40 Zentimeter breite Granitpflasterung am Rand entfernt. In der vergangenen Woche wurde eine 36 Zentimeter dicke Asphaltschicht aufgebracht. Auch die knapp 700 Meter Straße (4. Bauabschnitt) oberhalb der Buswendeschleife bis zum Ortsausgangsschild ist nach der Deckensanierung bis auf leichte Restarbeiten fertig. Im Frühjahr folgen dann Bauabschnitte 2 und 3 in der Dorfmitte.

An der 1,6 Kilometer langen Straße zwischen Steinhöfel und Demnitz, die seit Montag voll gesperrt ist, rückt heute die Fräsmaschine an, um die alte Fahrbahn zu entfernen. Mitarbeiter der Firma Rask haben zuvor die stattlichen Bäume dicht an der Straße mit Schutzschläuche und Holzlatten versehen. So sollen eventuelle Schäden vermieden werden. Der neue Asphalt soll voraussichtlich am kommenden Montag aufgebracht werden. Dieser muss dann mehrere Tage aushärten, bevor die Straße wieder freigegeben werden kann.

„Die Deckenerneuerung auf der Kreisstraße 6740 ist eine reine Unterhaltungsleistung, wobei nur die obere Verschleißschicht in einer Stärke von vier Zentimetern gefräst und anschließend neu aufgebracht wird“, teilt der Landkreis Oder-Spree als Träger der Straße mit. Eine solche Deckenerneuerung sollte etwa alle zehn bis zwölf Jahre ausgeführt werden.

Dadurch können größere Straßenschäden vermieden und die Unterhaltungskosten reduziert werden. Es gäbe sicher in der Region Kreisstraßen in schlechterem Zustand, aber dort wären Deckenerneuerungen nicht mehr sinnvoll, da sie grundhaft ausgebaut werden müssen. „Es ist nicht geplant die K 6740 nach der Deckenerneuerung abzustufen. Sie bleibt auch weiterhin eine Kreisstraße“, teilt der Pressesprecher des Landkreises Mario Behnke mit.