Blutsauger laden zum Tanz

Gitta Dietrich

Berlin (MOZ) Die Hauptstadt scheint nicht nur begehrt bei Schwaben und Studenten zu sein. Auch die Untoten haben eine Schwäche für Berlin, ziehen sie doch abermals samt ihrer buckligen Verwandtschaft in das Theater des Westens ein.

Zum inzwischen vierten Mal kriechen beziehungsweise tanzen sie nach Blut dürstend an der Kantstraße aus ihren Särgen, verbreiten Angst und Schrecken. Obwohl schon über 20 Jahre alt – Roman Polanskis Musical „Tanz der Vampire“ ist ein Dauerbrenner und aktuell wie nie. Textzeilen passen in die heutige Zeit wie die Faust aufs Auge. „Die Welt gehört den Lügnern und den Rücksichtslosen. Wir sind im Kommen und bald gehört uns die Welt.“

Weltweit fast neun Millionen Zuschauer in über 8500 Vorstellungen und zwölf Sprachen haben die Show bisher gesehen. Sie beruht auf Polanskis Komödienschinken aus dem Jahr 1967. Auf der Suche nach Vampiren kommt der kauzige Forscher Professor Abronsius in Transsilvanien dem Ziel seiner Reise gefährlich nahe. Sein Assistent Alfred (Roman Polanski) verliebt sich in Wirtstochter Sarah, im Film von seiner späteren Frau Sharon Tate gegeben. Das Unheil nimmt seinen Lauf, als „Ober-Blutsauger“ Graf von Krolock das Mädchen auf sein Schloss lockt.

Nach zehnjähriger Entwicklungsarbeit feierte das Musical 1997 unter der Regie des Oscarpreisträgers höchstpersönlich seine Uraufführung bei den Vereinigten Bühnen Wien. Damals sagte er in einem Interview, dass er nur an einer Inszenierung von Stücken interessiert sein, in denen Musik eine wichtige Rolle spiele. Dafür holte er sich Schlagertitan Michael Kunze an die Seite, der Entdecker von Peter Maffay schrieb die Texte.

Das Erfolgsrezept: Komik, mitreißende Choreografien und Musik aus der Feder von Jim Steinman. Dieser hat seine Rockhits kurzerhand umgearbeitet. Bonnie Tylers Hymne „Total Eclipse of the Heart“ entpuppt sich in der deutschen Version „Totale Finsternis“ als erotisches Tête-à-Tête zwischen dem großen Verführer, dem Grafen (würdevoll und stimmgewaltig vom Italiener Filippo Strocchi interpretiert) und dem Teenager Sarah (eine erfrischende Diana Schnieder). Für die amüsanten Höhepunkte sorgen vor allem Abronsius (Sebastian Brandmeir) und Chagal (Jerzy Jeszke) – Sarahs Vater, der mit Knoblauch behangen nur allzu gern der Magd Magda (Sarah Jane Checchi) lüstern nachstellt und auf der anderen Seite seiner Tochter mit Holzbrettern die Tür zunagelt, damit sie und ihre Jungfräulichkeit nicht zu Schaden kommen. Da hat er jedoch die Rechnung ohne sein freiheitsliebendes Töchterlein gemacht. Sarah kann nicht widerstehen, braucht sie doch jeden Tag ihr Schönheitsbad und liebt es sich im Blubberwasser mit einem Schwamm zu liebkosen – auf der Bühne elegant mit einem hautfarbenen Ganzkörperkostüm gelöst. Das clevere Ding zieht alle Register, um ins warme Bad springen zu können, flirtet mit dem ahnungslosen Alfred (Raphael Groß). Er lugt durch das Schlüsselloch und erliegt prompt ihrem „Charme“. Der Professoren-Zögling ist nicht nur ein wenig naiv, er schafft es nicht einmal auf Geheiß seines Chefs den gefährlichen Kreaturen einen Holzpflock durch das Herz zu jagen – ein Weichling. Kein Wunder also, dass die Geschichte kein gutes Ende nimmt.

Die rustikal wirkenden Bühnenbauten entführen in eine Winterwelt wie aus dem Bilderbuch, mit dicken Eiszapfen und Schneeflocken – versprühen eine heimelige Atmosphäre, wie geschaffen zur anstehenden Weihnachtszeit. Das Wirtshaus dreht sich, die Akteure laufen die Treppen hoch- und hinunter, aneinander vorbei, wie in einer Verwechslungskomödie. Hier und da wird kostensparend auf Projektionen gesetzt, die unter anderem in das imposante Gruselschloss zoomen, in dem Spinnen sich pudelwohl fühlen und Staub bis unters Dach zu liegen scheint. Dort befindet sich auch eine sechs Meter hohe Wendeltreppe, die sich dreht. Insgesamt gibt es 23 Szenenwechsel pro Vorstellung.

Der Sound ist mächtig, an manchen Stellen vielleicht zu erschlagend, zu dröhnend. Wer die Texte nicht kennt, versteht nur Bruchstücke, was zudem am internationalen Cast liegen mag. Dennoch – „Tanz der Vampire“ ist von Anfang bis zum Ende ein rundes Musical mit schrägem Humor, das ebenfalls wunderbar ausgearbeitete Tanzszenen zeigt. Wie Puppen werden die Menschen von Vampiren durch die Lüfte geschleudert, bestimmt und zärtlich zugleich bis das Blut spritzt.

Bis Mitte März spielt das 40-köpfige Ensemble das Polanski-Musical in Charlottenburg. Die Grafen wechseln übrigens, nach dem Italiener Filippo Strocchi übernimmt Mitte Dezember der Tscheche Jan Kríž den Staffelstab. Im Januar wird schließlich der deutsche Musicalstar Thomas Borchert die Fledermausrobe umwerfen. Ein Ende des Vampir-Fiebers ist also nicht abzusehen.

Vorstellungen bis 17. März 2019, Theater des Westens, Kantstr. 10–12, Berlin-Charlottenburg, Kartentelefon 01805 4444, www.stage-entertainment.de