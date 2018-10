Benefizfest für Pferdedame Ronja

Ingo Mikat

Lebus (MOZ) Anja Krämer vom Birkenhof zeigte sich am Sonnabend überwältigt: Schon die gesamte Woche meldeten sich auf ihrem Reiterhof Bürger der Region, um mit Spenden die Behandlung des an einer schweren Kolik erkrankten Ponys Ronja zu unterstützen. Nun kamen am Sonnabend Hunderte Pferdefreunde auf den von Anja Krämer gemeinsam mit ihrem gesamten Team und zahlreichen Pferdebesitzern vorbereiteten Unterstützungsfest auf den Birkenhof.

Eigentlich hofften die Gäste der Veranstaltung, dort das erkrankte Pony besuchen zu können. Doch der Genesungsprozess des Kinderlieblings verlief nach einer Operation langsamer als gedacht. Die Tierärzte wollen, wie Anja Krämer mitteilte, die Stute zur Sicherheit noch einige Tage beobachten.

Unterdessen drehten die Kinder auf dem Reiterhof auf anderen Ponys Reitrunden. Martin Gene aus Frankfurt (Oder) unterstützte die Veranstaltung mit einer Hüpfburg und Feuerwehrleute aus Schönfließ stellten gemeinsam mit Petershagener Kameraden ein Brandhausmodell für Löschübungen auf. An einer Kinderschminkstation verzierten Anne Famulla und Celina Steckel junge Festbesucher beim Kinderschminken mit bunten und floralen Ornamenten.

Alle Einnahmen des Tages, insgesamt 600 Euro, kommen der Genesung des Ponys Ronja zugute. Dessen Behandlungs-kosten liegen jedoch, wie schon vergangene Woche berichtet, bei über 5000 Euro. Weshalb sich Anja Krämer über weitere Unterstützung sehr freuen würde.

Zurzeit erlernen bei ihr über 20 Kinder in Gruppen und in Einzelunterricht den Umgang mit Pferden. Im nächsten Jahr möchte sie eine neue Anfängergruppe mit 6 Mitgliedern aufbauen. Sie hofft gemeinsam mit allen Kindern ihres Hofes und den Pferdefreunden der Region, dass Pony Ronja bald wieder fröhlich mit den jungen Reitern und den insgesamt rund 40 auf dem Hof eingestellten Pferden über die Wiesen am Oderhang traben kann.