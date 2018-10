Caritas-Weihnachtsfeier zieht um

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Er war Ballsaal, Lichtspieltheater, Waisenhaus, Kapelle und Kleiderkammer – jetzt ist der große Saal im Caritas-Haus an der Leipziger Straße 39 gesperrt. Wegen Baufälligkeit.

Akut wurde das Problem Mitte Juni. Für Stefanie Gräber, die die Kleiderkammer von Carisatt seit Februar im Rahmen einer MAE-Maßnahme betreut, war es zunächst ein ganz normaler Arbeitstag. Wie immer schloss sie die Tür zum großen Saal auf – und traute ihren Augen kaum. „Es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen“, erinnert sich die junge Frau, „große Putzbrocken lagen auf dem Boden. Auch die Kleidung auf den Tischen war mit Staub und Schmutz bedeckt.“

Am Vortag habe es keinerlei Anzeichen für das drohende Ungemach gegeben. „Wir wissen natürlich, dass es ein altes Haus ist. Es gab bereits Wasserschäden. Aber damit hat niemand gerechnet“, sagt Solveig Kauczynski, Teamleiterin und Koordinatorin des Caritas-Freiwilligenzentrums. Sie ist froh, dass der Putz nicht während der Öffnungszeiten herunterkam. Der Saal wurde umgehend gesperrt, die Kleiderkammer geräumt. Ein Gutachter untersuchte die Strohdecke des 6,80 Meter hohen Saals, entnahm Proben und nahm auch den Dachboden, der allerdings ungenutzt ist, in Augenschein. Das komplette Gutachten stehe zwar noch aus, sagt Solveig Kauczynski, doch eine erste mündliche Aussage sei ernüchternd. Schwamm, der Albtraum aller Hausbesitzer, soll im Gebälk sitzen und die komplette Sanierung von Dach und Decke erforderlich machen.

Das Erzbischöfliche Ordinariat in Berlin als Eigentümer des Gebäudes und die Caritas als Erbpächter, deren Vertrag 2025 ausläuft, wollen gemeinsam nach einer Lösung suchen. Wie diese aussehen könnte, ist noch unklar. Gespräche über eine grundlegende Sanierung des Hauses und ein Nutzungskonzept gibt es schon seit Jahren, bekommen jetzt allerdings eine neue Brisanz und Dringlichkeit.

Die Betroffenen vor Ort stellt die Sperrung des Saals mit seinen markanten Glasfenstern vor allem vor logistische Herausforderungen. Die Kleiderkammer, die monatlich 170 bis 200 Kunden hat, musste in den wesentlich kleineren Josefsaal des Hauses ziehen. „Dadurch waren wir gezwungen, das Angebot zu verkleinern“, berichtet Solveig Kauczynski. Es beschränke sich derzeit ausschließlich auf Kleidung. Bücher, Haushalts- und andere Gebrauchsgegenstände wurden an die nächstgelegen Carisatt-Läden in Fürstenwalde und Königs Wusterhausen abgegeben. Zudem müsse der Josefsaal regelmäßig für andere Nutzer, beispielsweise die Arbeitskreise, die dort tagen, geräumt werden.

Während die Kindertanzgruppe „Tanzmäuse“, die den Saal regelmäßig für Proben nutzte, in den Bewegungsraum der katholischen Kita ausquartiert werden konnte, mussten zwei Anfragen für eine Vermietung bereits abgesagt werden, sagt Solveig Kauczynski.

Die größten Sorgen bereitete ihr jedoch die bevorstehende Weihnachtsfeier für Menschen, die am Heiligen Abend nicht allein sein wollen und die seit 17.Jahren von Heinz Adler und ehrenamtlichen Helfern vorbereitet und betreut wird. Erwartet werden 100 bis 150 Gäste, unter ihnen viele Rentner, aber auch Flüchtlinge und Asylsuchende sowie Alleinerziehende mit ihren Kindern. „Nach Gesprächen mit Pfarrerin Gabriele Neumann wurde das Gemeindehaus St. Georg am Karl-Ritter-Platz als Ausweichlösung gefunden“, sagt Solveig Kauczynski erleichtert.

Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung bis zum 18. Dezember notwendig. Anmeldebögen gibt es im Carisatt-Laden (Leipziger Straße 39), Informationen unter 0335 5654141 oder 5654116.