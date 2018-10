Lebendiges Bilderbuch

Viktoria Mokrezowa

Eberswalde ( ) „Es gibt so viele Geschichten, wie es Sandkörner in der Wüste gibt“, sagt Schauspielerin Franziska Hoffmann und öffnete ihr riesiges Bilderbuch. Für die nächste Stunde ist das der Ort des Geschehens. Dort, in Kartonwüste, verwandelten sich Kalif und sein Wesir in Störche und tappten in die Falle des bösen Zauberers – sie sollten für immer Vögel bleiben. Zum Glück trafen sie eine Eule Lusa, die ihnen half, wieder menschliche Gestalt anzu-nehmen.

Der Saal ist überfüllt. Zu „Kalif Storch“, dem Märchenklassiker von Wilhelm Hauff, sind viele mit der ganzen Familie gekommen. Eberswalderin Ana (34) ist mit Mann, Vater, Tochter und Sohn dabei. Sie besucht Guten-Morgen-Eberswalde regelmäßig, insbesondere Theaterveranstaltungen. „Mein Sohn mag die ganz gerne“, erzählte die Mutter von zwei Kindern.

Diesmal allerdings sind nicht nur Kinder vom Stück fasziniert. Das humorvolle Drehbuch und charismatisches Spielen der Künstlerin Franziska Hoffmann bringt auch die Erwachsenen zum Lachen. Es gibt sogar Raum für sozialpolitische Themen. „Kauft frische deutsche Erdbeeren! Direkt aus Spanien! Heute zwei mit dem Preis von drei!“, ruft Franziska Hoffmann in der Rolle eines Marktverkäufers. Am kommenden Sonnabend heißt es: „Lesung trifft Impro“. Das Publikum wird gebeten, Texte mitzubringen, zum Beispiel Artikel, Briefe und Gebrauchsanweisungen.