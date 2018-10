Feuerwehrnachwuchs probt Zehn-Stunden-Tag

Doris Steinkraus

Neuhardenberg (MOZ) Als die Mädchen und Jungen der Neuhardenberger Jugendwehr auf einem Areal des Flugplatzes anrücken, steht ihr Zielobjekt schon lichterloh in Flammen. Die Helfer haben ein kleines Holzhaus gebaut, das in Brand gesetzt wurde. Der Feuerwehrnachwuchs hat die Aufgabe, einen simulierten Hausbrand zu löschen. Dass das Mini-Haus nicht mehr zu retten ist, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. „Es geht darum, mit den Kindern und Jugendlichen zu üben, wie man sich bei einem Hausbrand verhält“, erklärt Jugendwart Tobias Butschke. Das Ausrücken zum Flugplatzgelände ist eine von mehreren Stationen an diesem Tag. Mit Unterstützung zahlreicher aktiver Einsatzkräfte haben die Jugendwarte Rose Schubert und Tobias Butschke einen Zehn-Stunden-Tag organisiert.

Als Erstes galt es, das Gerätehaus zu putzen. Und das haben sie super gemacht, bescheinigen ihnen Helfer und Betreuer. Vor jedem praktischen Einsatz gibt es dann theoretische Einführungen. Eine Station des Tages bildet das Thema Gartenfeuer. Wie groß darf es sein? Was ist zu beachten? Wann darf man es anzünden? Bei einer Rundfahrt durchs Dorf entdeckten die jungen Brandschutzhelfer auch gleich praktische Beispiele. Die Gartenbesitzer sind kooperativ, lassen die Mädchen und Jungen auf ihr Gelände. In einem Fall erklären sie dem Betreffenden, was er alles falsch gemacht hat: zu groß, keine Sicherung zu Seiten, wodurch sich das Feuer schnell ausbreiten könnte, kein Löschwasser in Reichweite. Im zweiten Fall ist alles in Ordnung. Jemand verbrannte Holzreste in einer Eisentonne, die Rundumsicherheit war gegeben.

Ausrücken mussten die Mädchen und Jungen auch zu angenommenen Mülleimerbränden und zu einem abgebrochenen dicken Ast, der die Straße versperrte. Im Park probten sie, wie man vorgeht, wenn eine vermisste Person gesucht wird. Zum Abschluss versammeln sich an diesem Sonnabend alle um ein gut gesichertes Lagerfeuer, lassen den langen Tag beim Grillwurst und roter Brause ausklingen. Rose Schubert und Tobias Butschke danken allen, die sowohl an den Stationen als auch bei der Versorgung tüchtig halfen. Dazu gehörten auch Einsatzkräfte aus Altfriedland.