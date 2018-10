Müggelspreehalle gehört Rassekaninchen

Anke Beißer

Hangelsberg (MOZ) In dieser Woche gehört die Müggelspreehalle in Hangelsberg statt den Sportlern den Rassekaninchenzüchtern.

Ins Schwitzen kommen letztere auch. Wenn ab Donnerstagnachmittag die Züchter ihre Tier für die Müggelspreeschau mit angegliederter Bundes-Clubvergleichsschau der Satinkaninchen zeigen, muss die Sportstätte dafür ausgestattet sein. Seit dem Wochenende wird die Halle für den Ansturm eingerichtet – der Fußboden mit eine Schultzfolie abgedeckt, die Käfige für die Tiere aufgestellt. Zudem werden Marktstände aufgebaut für den Verkauf diverser Waren und die Versorgung. Angemeldet sind für die Müggelspreeschau 188 Tiere in 21 Rassen und 28 Farbschlägen und für die Bundes-Satin-Schau 244 Tiere in 16 Farbschlägen.

„Es ist das letzte Mal, dass wir so einen Aufwand mit zwei Schauen betreiben“, sagt Ausstellungsleiterin Dörte Pohl. Die Vereinsmitglieder werden immer älter, es fehlt an Nachwuchs und somit an Leuten, die den Organisationsaufwand stemmen können. Das beziehe sich vor allem auf Dinge, die im Hintergrund ablaufen und gehörig Nerven kosten. „Die Punkteverteilung für die Bewertung hat sich verändert, wir mussten das Computerprogramm anpassen“, nennt die Hangelsbergerin ein Beispiel. Zudem bringe so eine Bundesschau zusätzliche Aufgaben mit sich. „Wir haben für die Auswärtigen eine Liste möglicher Quartiere zusammen gestellt und ein Ausflugsangebot vorbereitet.“

Weder die Züchter noch die Besucher sollen von dem Kraftakt hinter den Kulissen etwas bemerken. Wie gewohnt, werden die Tiere am Freitag von Juroren bewertet. Sonnabend öffnen die Pforten von 10 bis 22 Uhr, am Sonntag, 10 bis 13 Uhr – Eintritt zwei Euro, Kinder frei.

Auf letztere wartet eine kleine Überraschung. Das Programm umfasst neben der Präsentation der Tiere und der Prämierung der besten Zuchtergebnisse Bastel- und Beschäftigungsangebote für Kinder, eine Tombola sowie ein Rätsel mit attraktiven Preisen und Leckeres Speisen und Getränke. Zudem gibt es diesmal ein „Hasen-Schießen“ mit der Armbrust. Auf die besten Schützen warten geschlachtete Kaninchen und Tankgutscheine. Am Sonnabend, 14 Uhr, bietet einer der Preisrichter eine Tierbesprechung an.