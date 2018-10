Herbstliche Weisen im „Adlersaal“ von Werneuchen

Renate Meliß

Werneuchen „Bunt sind schon die Wälder – gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt ...“, mit diesem Lied starteten die Bernauer Sänger sehr treffend am Sonnabend ihr herbstliches Konzert im „Adlersaal“ Werneuchen. Die Bernauer Sänger sind 2018 in ihrem Jubiläumjahr. Vor 30 Jahren hatte sich der Chor am 11. April 1988 gegründet. Die einst fünfzehn Sangesfreunde nannten sich damals Stadtchor Bernau. Der Chor, der nach Chorleiter Steffen Hofmann seit 2006 von Andreas Wiedermann geleitet wird, brachte im „Adlersaal“ neben herbstlichen Titeln viele weitere schöne Lieder aus seinem Repertoire zu Gehör. „Friede sei willkommen“, „Das ist der einfache Frieden“ oder „Wer möchte nicht am Leben bleiben“ sowie „Im schönsten Wiesengrunde“ , „Der König von Thule“ oder der „Ungarische Tanz Nr. 6“. Das Liedgut der Bernauer Sänger ist so breit gefächert, dass auch Frederick Loewes „Wäre das nicht wunderschön“, oder „Hail Holy Queen“ aus den USA sowie „Abendruhe“ von Wolfgang Amadeus Mozart nicht fehlten. Und wer sich schon mal einige Termine für die bevorstehende Adventszeit notieren möchte, sollte sich das Große Adventskonzert am Sonntag, 9. Dezember um 16 Uhr im Audimax des Oberstufenzentrums I in Bernau Waldfrieden vormerken. Zum 7. Öffentlichen Weihnachtsliedersingen werden am Sonnabend, den 15. Dezember, um 16 Uhr auf den Platz vor dem Steintor alle, die gern mitsingen wollen, herzlich eingeladen. Am Donnerstag, den 20. Dezember, findet schließlich in bester Vorfreude auf das Fest der Liebe das Weihnachtskonzert der „Bernauer Sänger“ in der Herz-Jesu-Kirche in Bernau statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Seit dem Mai 1990 ist das Ensemble ein gemeinnütziger Verein. Dem Chor gehören etwa 70 aktive Sängerinnen und Sänger sowie etwa zehn fördernde Mitglieder an.

Im Repertoire des Ensembles sind deutsche und internationale Volkslieder, klassische und geistliche Musik sowie moderne Unterhaltungstitel und Spirituals zum Teil in Originalsprache. Im Jahr absolvieren die Mitglieder etwa 15 bis 20 Auftritte, in den Kirchen von Bernau und Umgebung, in der Bernauer Stadthalle und bei Vereinen und sozialen Einrichtungen der gesamten Region.