Auf Augenhöhe mit den Kindern

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Wie kann es gelingen, das künftige Regionalmuseum auf der Burg Beeskow gerade auch für junge Menschen interessant zu machen? Indem man Kinder und Jugendliche frühzeitig bei der Ideenfindung mit ins Boot nimmt. Dass man dabei vieles falsch machen kann, zeigen Beispiele, wo die junge Zielgruppe nur „pro forma“ an der Entwicklung und Gestaltung öffentlicher Einrichtungen beteiligt wurden, eben nur, um sagen zu können: Man hat sie beteiligt. Einen ganz anderen Weg möchte die Burg Beeskow beim Neustart des Regionalmuseums einschlagen. „Der Maßstab für das Regionalmuseum ist Augenhöhe:“ Unter dieser Maßgabe und im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wegen Inventur geöffnet!“ fand in der Burg das jüngste Expertengespräch statt. Eingeladen war Diplomingenieurin Sabine Thürigen, die gemeinsam mit einer Pädagogin das Schülerprojekt „Die Stadtentdecker“ entwickelt hat. Es handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt der Brandenburgischen Architektenkammer und des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Lisum).

Im Rahmen des Stadtentdecker-Projekts führen die Architekten mit ausgewählten Schulklassen Expeditionen durch die jeweilige Heimatstadt der Schüler durch. Anschließend wird ausgewertet, welche Besonderheiten den Schüler dabei aufgefallen sind. Die Schüler haben in einem dritten Schritt die Aufgabe, im Rahmen von Workshops ihre Ideen für die Gestaltung brach liegender Plätze und ungestalteter Grünanlagen zu erarbeiten. Die Ideen der Schüler werden anschließend in enger Zusammenarbeit mit der Kommune soweit wie möglich umgesetzt.

Das Projekt hat inzwischen viel Zuspruch erfahren, etwa zehn Projekte werden jedes Jahr landesweit durchgeführt. Nach Auffassung von Sabine Thürigen liegt das maßgeblich daran, das man die Kinder mit ihren Ideen und Anregungen ernst nimmt, ihnen tatsächlich „auf Augenhöhe“ begegnet. In einem Film, der auf youtube einsehbar ist, ist das Projekt am Beispiel einer Schule in Neuruppin dokumentiert worden.

In dem anschließenden Gespräch wurde angeregt, das Funktionsprinzip des Projekts „Die Stadtentdecker“ auch auf die Gestaltung des künftigen Regionalmuseums anzuwenden. Dafür sei es notwendig, motivierte Lehrkräfte zu überzeugen, ähnliche Projekte an ihrer Schule zu entwickeln. Natürlich böten sich dabei vor allem Fächer, wie Kunst oder Politische Bildung an, so Sabine Thürigen. Aber auch andere Fächer, wie Mathematik oder Biologie könnten integriert werden.