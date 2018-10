Augenspezialist aus Berlin übernimmt Klinikleitung

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die gut dreimonatige Vakanz ist beendet. Vor wenigen Tagen trat Dr. Burkhard von Jagow seinen Dienst als neuer Chefarzt der Augenklinik am Werner-Forßmann-Krankenhaus Eberswalde an. Sein Vorgänger, Chefarzt Tariel Kotiasvili, war per 1. Juli in die Niederlassung gewechselt, hat nach sieben Jahren an der Spitze der Klinik in der Barnimer Kreisstadt eine ambulante Praxis übernommen. In Dr. von Jagow hat die Geschäftsführung der Gesellschaft für Leben und Gesundheit, zu der das „Forßmann“ gehört, offenbar die Wunsch-Besetzung gefunden. „Sein hohes Renommee spiegelt sich auch in zahlreichen englischsprachigen Veröffentlichungen wider sowie in seiner Mitgliedschaft in nationalen und internationalen Fachgesellschaften“, erklärt GLG-Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau. So sei der 44-Jährige etwa Fellow of the European Board of Ophthalmology, der 1992 in London gegründeten europäischen Fachgesellschaft für Augenheilkunde.

Während und nach dem Medizinstudium an der Humboldt-Uni Berlin sowie in der Zeit der Facharztausbildung in Berlin sowie in Frankfurt (Main) sammelte Dr. von Jagow auch Auslandserfahrungen, so an Kliniken in Lyon, London und Mexiko-Stadt, woraus ebenso umfassende Sprachkenntnisse in Französisch, Englisch und Spanisch resultieren. Im Rahmen eines Forschungsstipendiums war der Berliner zudem am nationalen französischen Hornhaut-Behandlungszentrum an der Universitätsklinik von Bordeaux tätig.

Anfang 2014 kehrte Dr. von Jagow in seine Heimatstadt an die Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg zurück. Dort leitete er die medikamentöse und chirurgische Netzhautbehandlung und konnte sein Operationsspektrum vertiefen. An der Seite von Professor Rieck etablierte er die minimalinvasive Hornhauttransplantationstechnik DMEK an der Klinik.

Zu seinen klinischen Schwerpunkten gehören neben der Hornhautchirurgie die Glaskörper- und Netzhautchirurgie sowie die Katarakt- und Lidchirurgie. „An meiner neuen Aufgabe als Chefarzt in Eberswalde reizt mich die hier vorhandene Möglichkeit, mit einem erfahrenen Team und unter sehr guten Voraussetzungen die Augenheilkunde in ihrer ganzen Breite zu praktizieren“, sagt Dr. Burkhard von Jagow. „Das gesamte Spektrum stationärer und ambulanter Augenbehandlungen ist möglich.“ Wobei er am Barnimer Klinikum zudem die Behandlung des Grünen Stars (Glaukom) mit modernen minimalinvasiven Methoden etablieren will.

Mit zwölf Betten zählt die Augenklinik zu den kleinsten Abteilungen im Hause. Umso höher ist der Anteil an Operationen an der Gesamtzahl der Eingriffe. Viele der OPs werden inzwischen ambulant durchgeführt.